Vous connaissez sans doute la chanson : dans l’industrie du jeu vidéo comme partout ailleurs, dès qu’une chose rencontre un certain succès, elle en inspire généralement plus d’un. Et s’il y a bien un jeu qui risque de faire de nombreux petits au cours des prochaines années, c’est Clair Obscur Expedition 33. Devenu un véritable phénomène le temps de le dire, le RPG de Sandfall Interactive a eu les projecteurs braqués sur lui tout au long de l’année 2025. C’est donc sans aucune surprise que l’on commence déjà à en retrouver les influences dans d’autres projets.

Quand Clair Obscur Expedition 33 inspire déjà les autres

En effet, si vous jetez un œil au premier trailer de The Legend of Sword and Fairy 4 Remake, vous y retrouverez très certainement beaucoup de l’ADN de Clair Obscur Expedition 33. Sans doute un peu trop aux yeux de certains fans, qui estiment que le RPG développé par Up Software tend davantage à tomber dans le plagiat que l’influence. « Ce n’est absolument pas du copier-coller des combats, du style et du système de parade de Clair Obscur Expedition 33 » ironise par exemple un internaute en réaction au trailer partagé par Cube Game, l’éditeur du jeu, sur X.

« Écoutez, je suis tout à fait pour l’idée que des jeux s’inspirent d’autres jeux, mais ce système de combat n’essaye même pas d’avoir la moindre once d’originalité », souligne un autre. « Il n’y a aucune raison de faire en sorte que les combats ressemblent à un clone de Clair Obscur Expedition 33. Vous auriez simplement pu réviser ce que vous aviez déjà dans votre version de 2007 ». Car vous l’aurez sans doute compris en voyant le nom du jeu, il s’agit en effet d’un remake de The Legend of Sword and Fairy 4, RPG de Softstar Technology à l’origine sorti en 2007 sur PC.

Naturellement, tout le monde n’est toutefois pas d’accord avec ces commentaires. Car les similitudes avec le gameplay de Clair Obscur Expedition 33 ont beau être ouvertement visibles, cela n’empêche pas certains de souligner à quel point le titre de Sandfall n’a lui-même jamais caché s’être inspiré des plus grands JRPG. Mais au vu du succès rencontré par ce dernier, il n’est désormais pas surprenant de voir de nombreux joueurs s’en servir comme nouvelle référence, quitte à qualifier des titres comme The Legend of Sword and Fairy 4 Remake « d’Expedition 33-like ».

Le retour d’un RPG chinois méconnu

Reste maintenant à voir ce qu’il en sera réellement au moment de la sortie du jeu, qui ne dispose pour l’heure d’aucune fenêtre de sortie. Tout ce que l’on sait, c’est que le titre est attendu sur PC et consoles, et qu’il revisitera l’expérience de ce RPG chinois sous Unreal Engine 5. « Partez à la recherche des immortels avec l’équipe de Tianhe Yun » nous dit le synopsis de The Legend of Sword and Fairy 4 Remake, qui fait office de préquel au troisième opus de la franchise. « Pendant ce temps, une vérité cachée depuis longtemps se révèle ».

