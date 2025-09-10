Clair Obscur Expedition 33 est victime de son succès. La première tournée de concerts est déjà complète, mais il vous reste une chance. Soyez attentif, ça devrait une fois de plus partir à une vitesse hallucinante.

Jeu événement de l’année, Clair Obscur Expedition 33 va prochainement faire rêver ses fans jusqu’au bout avec une tournée de concerts dans quelques villes françaises. Une nouvelle qui a fait exploser les amoureux du jeu et de sa bande originale absolument somptueuse. Malheureusement, des milliers de personnes n’ont eu droit qu’à de la frustration puisque tout a été raflé en quelques instants, mais ils auront bientôt une nouvelle chance… ou presque.

Une dernière chance pour profiter du concert de Clair Obscur cette année !

Au vu du succès monstrueux de Clair Obscur Expedition 33 et surtout de la qualité de sa bande-son originale, il paraissait évident qu’une série de concerts aurait lieu. C’est donc sans surprise qu’une tournée a finalement été annoncée dans quelques grandes villes françaises, mais il y a un gros hic et pas des moindres.

Non seulement il n’y a finalement pas beaucoup de dates, mais en prime ce ne sont pas spécialement de grandes salles. Les fans ne comprennent pas, nous non plus, surtout au vu de l’engouement autour du jeu et de ses musiques. Clair Obscur Expedition 33 a très largement été félicité là-dessus. Les tickets d’entrée se sont donc naturellement fait gommer à vitesse grand V, laissant des milliers de fans sur le carreau, mais un réassort arrive.

En revanche, il va une fois de plus y avoir un gros problème. Les places prévues pour ce réassort seront limitées, mais en plus seules les dates de Paris sont concernées. Pour ce qui est des autres villes, pour le moment, rien n’est prévu et tout est complet. Si vous voulez participer à cet évènement, il va donc falloir être extrêmement rapide. Dès le jeudi 11 septembre à 10 h pétantes, il faudra se rendre sur la billetterie officielle du concert et croiser les doigts pour pouvoir mettre la main sur le précieux sésame.

Une tournée mondiale prévue pour 2026 !

Sandfall Interactive souhaite tout de même rassurer tous ses fans. Le concert orchestral A Painted Symphony de Clair Obscur Expedition 33 reviendra à de nouvelles dates dès l’année prochaine puisqu’une tournée mondiale est actée et s’étendra sur la totalité de 2026. Vous devriez donc avoir votre chance ! En attendant, si vous souhaitez donner un peu de plaisir à vos oreille, on vous met l'OST complète juste dessous.

source : Sandfall Interactive, Clair Obscur Expedition 33 officiel