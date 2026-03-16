Clair Obscur Expedition 33 a définitivement été le phénomène vidéoludique de 2025, raflant un nombre impressionnant de distinctions et récompenses, il en a encore rajouté d'autres à l'occasion des Pégases 2026, puis de la GDC 2026 et il pourrait continuer à la cérémonie des BAFTA 2026. Un véritable exploit pour le tout premier jeu d'un studio français relativement petit, composé de grands fans de JRPG, et en particulier de Final Fantasy. Durant la GDC 2026, la scénariste en chef du jeu, Jennifer Svedberg-Yen, a justement évoqué son émotion face à la reconnaissance des idoles de Sandfall Interactive.

Une Fantasy pas encore Finale pour Clair Obscur Expedition 33

Alors que le premier anniversaire de Clair Obscur Expedition 33 arrive le mois prochain, le titre et son studio ont déjà connu un parcours hors du commun, et ses créateurs ont toujours du mal à croire à quel point. À chaque interview ou déclaration des développeurs, on s'en rend compte, et c'est à nouveau le cas alors que Jennifer Svedberg-Yen se trouvait à la GDC 2026 et a répondu à quelques questions au micro de GamesRadar+.

« Je n'arrête pas de le répéter, mais c'est toujours assez surréaliste. Je suis toujours à me demander si je suis bien dans la réalité, ou si je vais me réveiller demain et que tout ça n'était qu'un rêve ? Chaque fois que je commence à comprendre ce qui se passe, il se passe quelque chose d'autre qui me laisse sans voix ». Malgré les montagnes russes émotionnelles qu'ont été cette première année d'existence pour Clair Obscur Expedition 33, ce qui a visiblement beaucoup marqué les équipes est la reconnaissance du jeu aux yeux de grands noms de Final Fantasy, qui ont grandement inspiré les développeurs à en faire leur métier, comme son légendaire créateur Hironobu Sakaguchi, ou Naoki Hamaguchi, directeur de FF7 Remake et Rebirth, qui a indiqué que le titre de Sandfall était son GOTY 2025 personnel.

« Ces compliments d'aussi grands noms, c'est complètement dingue ! Final Fantasy a une influence énorme sur Clair Obscur Expedition 33… Toute l'équipe, des développeurs aux comédiens de doublage, voue une grande admiration à cette franchise, et le fait que nos héros, en quelque sorte, nous mentionnent et disent des choses aussi élogieuses, c'est tout simplement incroyable ». Il se pourrait d'ailleurs que Clair Obscur ait en retour inspiré certains créateurs de Square Enix et que cela influence la trajectoire du prochain épisode principal. Une sorte de boucle bouclée ? L'avenir nous le dira.

© Square Enix/Sandfall Interactive

Source : GamesRadar+