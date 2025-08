Clair Obscur Expedition 33 a connu un véritable succès d’estime et commercial. Ni le petit studio français Sandall ni son éditeur, Kepler, ne s'attendaient à un tel raz-de-marrée. Face à l’engouement des joueurs, les deux partenaires se sont rapidement mobilisés pour permettre à leur communauté grandissante d'afficher son amour pour le RPG à la française. Si des peluches d’Esquie sont officiellement à l'étude, plusieurs collectors sont d’ores et déjà être disponibles en précommande et ils s’annoncent déjà comme indispensables pour les fans du jeu.

Plusieurs collectors pour Clair Obscur Expedition 33

Plus qu’une lettre d’amour à l’art sous toutes ses formes, Clair Obscur Expedition 33, est avant tout de l’art à l’état brut. Deux des composantes majeures du jeu,qui ont contribué à son succès sont alors naturellement largement mises à l’honneur. Kepler et Sandfall immortaliseront donc à la fois la bande sonore de Clair Obscur Expedition 33 et la direction artistique du jeu dans dans un artbook, un coffret CD et un vinyle. Voici tout ce qui est disponible à la précommande et où les trouver au meilleur prix.

Où acheter le coffret CD du jeu ?

L’OST de Clair Obscur sera donc compilée sous deux formats différents. Si les vinyles ont fait un retour en force ces dernières années et sont privilégiés par le grand public, l’éditeur n'oublie pas pour autant les bons vieux CD. Les musiques de Clair Obscur Expedition 33 seront donc réunies dans un coffret de 8 CD, contenant 179 pistes, avec quelques bonus. Le tout est protégé par une élégante boîte clamshell. Voici toutes les offres disponibles à ce jour pour acheter le coffret CD de Clair Obscur Expedition 33 :

Où acheter les vinyles Clair Obscur Expedition 33 ?

L’OST de Clair Obscur Expedition 33 sera également regroupée dans un coffret collector de 6 vinyles. Il comprend 63 morceaux iconiques des trois actes du jeu, avec des mix in-game, un séquençage signé Testard ainsi qu'une présentation particulièrement luxueuse avec un boîtier en or à chaud. Ce coffret collector de Clair Obscur Expedition 33 se décline en deux versions. La plus facile à trouver en France, avec les galettes noires, et celle exclusive au marchand britanique Laced comprenant des vinyles colorés, mais elle est forcément un peu plus onéreuse. Voici toutes les offres disponibles à ce jour :

Où acheter l'édition ultra collector ?

Où acheter l'artbook de Clair Obscur Expedition 33 ?

Clair Obscur Expedition 33 a également séduit pour sa direction artistique, son univers, son chara design et bien plus encore. Les fans pourront découvrir ce 5 décembre 2025 de nombreuses esquisses ayant mené à la création de Lumière et de l’univers du jeu. L’artbook sera lui aussi disponible en deux versions : une édition collector de toute beauté avec une couverture prestigieuse dorée, et un édition plus classique avec une couverture recto verso illustrée par Nicholas Maxson-Francombe, directeur artistique du jeu. Voici toutes les offres à ce jour pour l'artbook de Clair Obscur Expedition 33.

Où acheter l'édition ultra collector ?