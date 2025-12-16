C’est l’une des plus belles histoires vidéoludiques de 2025 et elle est française. Pas mal, non ? Quand Sandfall Interactive a lancé Clair Obscur Expedition 33 le 24 avril 2025 sur consoles, PC et Xbox Game Pass, le studio montpelliérain n’avait sans doute pas anticipé la suite. Le buzz est immédiat, les ventes explosent, les critiques sont dithyrambiques…Leur premier jeu, une véritable lettre d’amour au JRPG, devient subitement l’un des jeux de l’année. Et au fil des mois, l’évidence s’impose : il pourrait bien être LE jeu de 2025. Huit mois plus tard, le 12 décembre 2025, Clair Obscur rafle presque tous les honneurs aux Game Awards 2025. Les Français, tous venus à Los Angeles pour l’occasion, repartent avec neuf trophées sur onze nominations, dont le très convoité GOTY 2025, provoquant à la fois une vague de jalousie et une salve de félicitations dont celles présidentielles.

Une édition très spéciale pour Clair Obscur

Bref, Clair Obscur Expedition 33, c’est LE jeu dont tout le monde parle en 2025. Et si certains hésitent encore à l’ajouter à leur bibliothèque, d’autres n’attendent qu’une chose : se ruer sur plus de goodies pour afficher leur amour à ce jeu made in France. Les collectors du jeu et de l’artbook arrivent, mais une seule édition manque à l’appel. Comme pour l’édition collector à l’époque, une édition très spéciale n’est pour l’instant disponible que pour les Américains. Pas de panique, les Français peuvent tout de même se l’arracher en passant par la version US d’Amazon. Et pour celles et ceux qui ont un proche qui ne cesse de parler de Clair Obscur, on a trouvé le cadeau de Noël parfait.

Exclusive à Amazon US, cette édition collector de Clair Obscur comprend un steelbook magnifique mettant en avant Alicia et Verso, mais aussi, et surtout, trois cartes postales à l'effigie des héros, parmi les dix disponibles. Oui, nous avons maintenant le droit aux éditions lootbox. Livraison incluse, l’édition steelbook de Clair Obscur Expedition 33 vous revient à 72€, sans risque de douane. Avec l'explosion des ventes du jeu depuis son sacre en tant que GOTY 2025, on vous conseille de ne pas trop traîner pour passer commande, que ce soit pour vous ou pour faire un cadeau. Note : si vous êtes redirigé sur une page française, réessayez d'ouvrir les liens depuis votre smartphone.