Quelques mois après avoir conquis le cœur des joueurs, Clair Obscur: Expedition 33 revient sur le devant de la scène. Cette fois, ce n’est pas avec une mise à jour ou une extension, mais avec un collector de toute beauté.

Clair Obscur: Expedition 33 a marqué l’année 2025. En quelques semaines, le jeu a conquis plus de trois millions de joueurs et propulsé le jeune studio montpelliérain Sandfall sous les projecteurs. Aujourd’hui, son univers s’enrichit avec un objet rare : un artbook officiel publié par Pix’n Love.

Un succès français pour Clair Obscur Expedition 3 qui mérite un hommage

Clair Obscur Expedition 33 est le tout premier projet de Sandfall. Le studio, composé d’à peine une trentaine de personnes, a réussi à séduire le monde entier avec une direction artistique somptueuse, une bande-son marquante et une histoire haletante. Pas étonnant, donc, qu’un livre vienne célébrer ce travail et offrir aux fans une immersion plus profonde.

L’art de Clair Obscur: Expedition 33 ne se contente pas de montrer quelques images. L’ouvrage réunit plus de 300 pages au format A4, avec couverture cartonnée. On y trouve des concept arts, des croquis, des décors et même des objets imaginés pour l’aventure. Chaque illustration permet de comprendre comment l’univers du jeu a pris forme, du premier trait de crayon jusqu’aux visuels finaux. L’édition profite aussi d’un soin particulier. Imprimée en cinq couleurs, avec un Pantone Or, elle promet un rendu unique et élégant qui devrait séduire les collectionneurs.







Une plongée dans la création avec les développeurs

Ce livre Clair Obscur va plus loin qu’une simple galerie d’images. Grâce au travail de Marine Macq, qui a suivi le studio de près, il propose aussi des entretiens exclusifs. Les développeurs y racontent leurs inspirations, leurs doutes, mais aussi leurs moments de fierté. Ces témoignages offrent un regard humain et intime sur la naissance d’un jeu vidéo aussi ambitieux.

Après une campagne de précommandes dédiée à une version collector limitée, l’artbook sera disponible en édition classique au prix de 39,90 €. La sortie est prévue pour le 5 décembre 2025. Pix’n Love précise par ailleurs que le livre sera traduit en plusieurs langues (anglais, espagnol, italien, allemand, ukrainien) afin de toucher un public plus large.

Source : editionspixnlove