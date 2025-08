À une époque où le temps comme le coût de développement des jeux tend à exploser, certains titres sont là pour nous rappeler que non, il n’y a pas forcément besoin d’être un AAA ou un AAAA pour s’attirer les faveurs du public. L’un des derniers exemples en date ? Clair Obscur Expedition 33, qui réalise un carton monumental au point même d’être considéré comme l’un des potentiels prétendants au titre de GOTY pour cette année 2025. Et pourtant, même malgré cela, ses créateurs l’assurent : Sandfall Interactive ne prévoit aucunement de s’agrandir.

Sandfall Interactive ne prévoit pas de s’agrandir de sitôt

En effet, alors que le succès de Clair Obscur aurait pu donner l’envie au studio montpelliérain de s’étendre afin de pouvoir voir les choses en plus grand, il s’avère au contraire que celui-ci ne prévoit pas de changer d’un iota l’amplitude qu’il possède actuellement. « Je pense qu’il est préférable d’avoir une [petite équipe] pour l’instant » a effectivement déclaré Tom Guillermin, directeur technique et programmeur principal de Clair Obscur, dans les colonnes du média japonais Automaton.

« La taille idéale pour l’équipe est… Je ne sais pas, mais si je dois refaire un RPG au tour par tour au prix fort, [la taille actuelle de l’équipe] est tout aussi bonne qu’elle l’est maintenant » ajoute-t-il ensuite. Pour Guillaume Broche, directeur de Sandfall et directeur créatif du projet, la production de jeux comme Clair Obscur pourrait d’ailleurs « [devenir plus courante en raison de] l’explosion des coûts » : « Grâce à l’Unreal Engine 5, l’échelle des ressources nécessaires à la production est devenue plus facile à comprendre, ce qui permet de développer des jeux intéressants avec efficacité, même avec un nombre relativement restreint de personnes » assure-t-il.

Le créateur de Clair Obscur cite alors notamment The Alters, paru à la mi-juin chez 11 Bit Studios, comme étant un bon exemple de cela. Et ce n’est pas le classement actuel de Metacritic qui va lui donner tort. Car si l’on enlève la présence de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et Breath of the Wild, tous deux revenus dans le classement grâce à leur version Nintendo Switch 2, le trio de tête de l’année 2025 reste pour l’instant composé de Clair Obscur (93), Blue Prince (92) et Split Fiction (91), soit uniquement des AA et jeux indépendants.

L’exploitation de Clair Obscur continue

De fait, qu’il s’agisse d’une suite à Clair Obscur ou d’une nouvelle licence, il ne faut donc pas s’attendre à voir Sandfall s’agrandir pour donner vie à son prochain titre, dont le développement pourrait d’ores et déjà avoir débuté. Et en attendant d’en savoir plus à son sujet, le studio continue de soutenir Clair Obscur comme il se doit, que ce soit à travers des mises à jour ou la création de nombreux objets de collection pour les fans. Car outre l’artbook à venir chez Pix’n Love, le studio a également annoncé l’arrivée d’une édition vinyle pour la bande-son du jeu.

