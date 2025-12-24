Rouleau compresseur notamment des Joystick et Game Awards 2025 avec un véritable raz-de-marée de prix à son actif, Clair Obscur Expedition 33 a eu droit à une « mise à jour de remerciement » gratuite, introduisant notamment de nouvelles armes, pictos, musiques, ainsi que de nouveaux lieux à explorer. Elle a également introduit un nouveau boss ultime, encore plus terrifiant que celui déjà présent dans le jeu de base. Avec un peu d'imagination, un créateur de contenu a toutefois trouvé un moyen de lui régler son compte avec panache. Pour évoquer tout cela, nous allons cependant devoir SPOILER quelques éléments du jeu. N'allez donc pas plus loin si vous n'y avez pas encore joué.

Le nouveau boss le plus dur de Clair Obscur Expedition 33 gommé en un coup de pinceau

Dès lors que l'on termine l'Acte 2 de Clair Obscur Expedition 33, on reçoit comme précieuse récompense le picto permettant de dépasser la fameuse limite de 9 999 dégâts. Dès lors, les possibilités de faire des builds complètement délirants s'envolent. Et cela n'était pas de trop pour venir à bout de nombreux boss « endgame » bien plus difficiles que l'affrontement final de l'histoire. Parmi eux, le boss ultime du jeu de base, Simon l'Étoile Divergente, qui a calmé bien des expéditions.

Dans sa dernière mise à jour gratuite, Clair Obscur Expedition 33 a notamment accueilli une version encore plus monstrueuse de Simon, et qu'on l'on peut affronter en tant que dernier boss de la Tour Éternelle. Malgré un pic de difficulté certain, il est possible de le terrasser comme s'il s'agissait d'un vulgaire ennemi de base, à condition d'avoir un build suffisamment puissant, comme celui imaginé par BltzZ, qui a trouvé un moyen de véritablement ridiculiser le nouveau boss le plus terrifiant de Clair Obscur Expedition 33.

Il a en effet élaboré un build permettant à Maelle, à condition d'appliquer une marque et des brûlures à cette version améliorée de Simon, de l'éliminer en un seul tour et en lui infligeant... plus d'un milliard de dégâts ! BltzZ estime même qu'il est possible de dépasser les 3 milliards de dégâts avec ce build, permettant donc d'annihiler absolument n'importe quel ennemi de Clair Obscur Expedition 33. Vous pouvez voir sa stratégie, les pictos et techniques qu'il utilise pour anéantir la version améliorée de Simon dans la vidéo ci-dessous.

Source : BltzZ sur YouTube