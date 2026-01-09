Au-delà d'une direction esthétique qui a émerveillé tout le monde, Clair Obscur intrigue par un choix de design laisse un regret même au sein des équipes.

Depuis sa sortie au printemps dernier, Clair Obscur Expedition 33 s'est imposé comme la nouvelle référence en matière de RPG et d'aventure narrative dans le monde du jeu vidéo. Élu jeu de l'année 2025, le titre de Sandfall Interactive aurait malgré tout pu être légèrement différent par-ci par-là. Certaines ambitions n'ont pas pu être totalement assouvies, laissant un goût d'inachevé aux développeurs.

Clair Obscur a dû faire un choix difficile

Clair Obscur Expedition 33 a pris le parti de laisser une grande liberté d'action aux joueuses et joueurs. Ainsi, diverses activités annexes sont disponibles tout au long de votre voyage autour du Monolithe. Cette approche s'inscrit directement dans la dynamique des JRPG des années 1990-2000. Ça tombe bien, car ils ont largement inspiré le jeu vidéo de Sandfall. Mais cela n'est pas sans certaines incidences sur l'expérience première.

En effet, outre les activités annexes qui n'apportent que du fun sans forcément de grosse récompense, les autres permettent le plus souvent de grinder lourdement et, de ce fait, d'optimiser du mieux possible son équipe. Or, Clair Obscur est un jeu qui revendique des combats de boss intenses, non sans difficulté. Mais quand on a pu booster les stats de ses personnages pendant des dizaines d'heures, le boss final peut finalement être balayé d'un revers de manche.

C'est là que plusieurs développeurs concèdent un certain regret. Après coup, ils se rendent compte qu'ils ont fait en sorte qu'il soit « facile de devenir surpuissant » dans Clair Obscur Expedition 33. Mais, à ses yeux, ce sont les RPG classique de la PS1 et de la PS2 qu'il faudrait blâmer en définitive, Final Fantasy X en tête. Le titre de Square Enix permettait justement d'écraser le boss ultime en un seul coup à force d'optimisation.

Dans le même temps, ce renforcement absolu est laissé à l'initiative des joueuses et joueurs. C'est à chacun de voir s'il se sent prêt à affronter le dernier boss directement quand cela est possible. Vous pouvez foncer ou vous laisser le temps de finir votre exploration et d'améliorer votre équipe. D'un sens, Clair Obscur rend là encore hommage au genre du JRPG. C'est donc un regret mesuré qui habite Broche, témoignage des dilemmes auxquels fait face le game design aujourd'hui.

Renoir n'est plus si impressionnant... © Kepler Interactive / Sandfall Interactive.