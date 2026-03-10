Le mois de mars 2026 commence d'une drôle de façon pour le GOTY Clair Obscur Expedition 33. Une nouvelle affaire est venue secouer l'aura du jeu après une initiative de son studio qui est loin de faire l'unanimité. Mais la nouvelle polémique est déjà en train de prendre une tournure nouvelle. Un rebondissement bienvenu pourrait changer la donne.

L'Académie et Clair Obscur Expedition 33 en voie de réconciliation

Pas plus tard qu'hier, nous vous rapportions une nouvelle polémique autour du jeu de l'année 2025, Clair Obscur Expédition 33. Pour rappel, il s'agit d'une affaire de protection de la propriété intellectuelle. Le studio Sandfall Interactive a récemment envoyé une semonce à Olivier Gay, auteur de la bande-dessinée L'Académie Clair-Obscur, en l'enjoignant de changer le nom de la série éditée chez Drakoon sous peine de poursuites pour avoir utilisé un titre qui voudrait surfer sur le succès du jeu.

Après la réception du courrier des avocats de Sandfall, Olivier Gay a expliqué la situation sur X (ex-Twitter). Une histoire qui n'a pas manqué d'émouvoir le public, donnant de la force à la voie de l'auteur qui se résignait déjà à changer le titre de sa BD, sortie en janvier 2026 bien qu'il travaille dessus depuis 2019. Or, voyant l'ampleur que commençait à prendre cette affaire, le studio de Clair Obscur Expedition 33 a réagi sur le réseau social avec ce message :

Bonjour tout le monde, on a vu les discussions, merci de nous avoir remonté la situation. On est en contact avec la maison d'édition et Olivier pour trouver une solution juste pour tout le monde.

L'auteur et l'éditeur prennent aussi la parole

Cette déclaration est arrivée quelques minutes après un message plus enthousiaste d'Olivier Gay. Toujours sur X, l'auteur a déclaré avoir été contacté par les « fondateurs du studio ». Des discussions ont ainsi été entamées pour « trouver une solution qui conviendrait à tout le monde ». Il en profite également pour rappeler dans une série de posts sa sincérité. Contre les accusions de surfer sur le succès de Clair Obscur Expedition 33, il rappelle le long processus qui compose la création d'une bande-dessinée. Le titre de sa BD avait été choisi des années avant l'annonce du jeu. Il n'était plus possible de le changer après son lancement.

De son côté, la maison d'édition Drakoo a rebondi elle aussi sur la prise de parole de Sandfall. Elle a ainsi assuré dans un communiqué que son « intention n'a jamais été de créer une confusion avec le jeu, ni de tirer profit de sa notoriété ». Elle ajoute qu'il s'agit d'un « projet éditorial indépendant » et que rien dans la BD d'Olivier Gay ne s'inspire de Clair Obscur Expedition 33. L'auteur, quant à lui, semble confiant pour la suite. Il en profite également pour remercier tous les soutiens qu'il a reçus dans cette histoire. Il se montre aussi reconnaissant envers toutes celles et ceux qui ont acheté sa dernière œuvre, L'Académie Clair-Obscur. Maintenant, reste à savoir comment elle pourra poursuivre sereinement sa publication.