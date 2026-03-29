Clair Obscur propose différentes fins qui ont déchiré le cœur des joueurs et suscité de vifs débats pour savoir laquelle est la meilleure, et c'est visiblement aussi le cas pour ses créateurs.

Du début à la fin de l'aventure, Clair Obscur Expedition 33 a réussi à constamment tenir ses joueurs en haleine et à proposer des plot-twists majeurs à chaque fin d'Acte, qui ont totalement rebattu les cartes en plus de prendre son monde par surprise et les émotions. Tel est également le cas de la conclusion de cette histoire, qui demande de faire un choix déchirant, pour des fins radicalement différentes, et toutes en nuances. La scénariste du jeu, Jennifer Svedberg-Yen, n'est définitivement pas étrangère à ce terrible dillemme. Attention, pour aller plus loin dans son avis sur la question, nous risquons fatalement SPOILER la fin du jeu. Arrêtez-vous donc là si vous ne l'avez pas encore terminé et si vous comptez découvrir tout cela par vous-mêmes.

Les enfants terribles que sont les fins de Clair Obscur Expedition 33

Choisir entre les fins de Clair Obscur : Expedition 33 a déjà été un crève-cœur qui a fait couler beaucoup de larmes et d'encre au sein de la communauté des joueurs, mais pour Jennifer Svedberg-Yen, scénariste principale du chef d'œuvre de Sandfall Interactive, c'est comme choisir son « enfant préféré ».

Durant la GDC 2026, la scénariste a fait l'objet d'une interview sur sa fin préférée de Clair Obscur Expedition 33. Elle a alors plaisanté en disant que c'est « comme me demander de choisir mon enfant préféré », notamment parce que l'équipe a « écrit ces deux fins en parallèle ». « Elles sont faites pour être comprises ensemble », explique-t-elle. « C'est pourquoi elles sont ainsi. Il faut vraiment les comprendre et les vivre simultanément. Elles sont pleines de contraste, elles forment un duo, les deux faces d'une même pièce, le recto et le verso, en quelque sorte ».

« Chaque fin représente quelque chose de différent pour chacun des personnages, et cela va même jusqu'à représenter quelque chose de différent pour le destin du monde, et il y a un aspect philosophique et un aspect émotionnel à cela », ajoute-t-elle pour expliquer à quel point il est difficile pour elle de choisir entre les fins de Clair Obscur Expedition 33. « Et la question que nous voulons poser est, au final, à qui accordons-nous la priorité en matière de bonheur ? Et lorsque nous recherchons le bonheur pour quelqu’un, quel en est le prix ? Prenons-nous pleinement en compte le coût pour les autres, les autres personnages ? Qu’est-ce que cela signifie ? Et donc, nous devons vraiment comprendre tout cela dans son ensemble ».