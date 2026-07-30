Comme d'autres acteurs de l'industrie avant eux, les créateurs de Clair Obscur ont récemment partagé leur peine vis-à-vis de la fin des disques annoncée par PlayStation.

Cela fait déjà un mois que PlayStation a annoncé la fin du support de la fabrication des disques à l'horizon 2028, et beaucoup de joueurs ne s'en remettent toujours pas. Il en va de même pour différents éditeurs et studios, qui ont partagé leur déception face à cette décision. Parmi eux, on a maintenant des membres de Sandfall Interactive, le studio français derrière l'éclatant Clair Obscur Expedition 33.

Les créateurs de Clair Obscur déplorent aussi la fin des disques précipitée par PlayStation

Comme beaucoup de membres de l'industrie ou de la communauté, les créateurs de Clair Obscur estiment que la décision de PlayStation de mettre fin à la fabrication des disques risque d'impacter sérieusement l'accès à ce loisir par les consommateurs. Guillaume Broche, directeur de Sandfall Interactive, a partagé le sentiment de son équipe sur le sujet dans une récente interview auprès d'Automaton.

« Personnellement, je trouve cela vraiment triste, car j'aime beaucoup les magasins de jeux vidéo. Et même si je joue principalement sur PC aujourd'hui, beaucoup de membres de l'équipe de Clair Obscur jouent sur PS5 et adorent collectionner les disques physiques. Je pense que cela fait aussi partie de la beauté de l'art : le fait que ce soit quelque chose de tangible », a-t-il confié à Automaton.

© Kepler Interactive / Sandfall Interactive

Un véritable parcours du combattant pour créer une verson physique, même aujourd'hui

Au-delà de ce qui apparaît pour les créateurs de Clair Obscur comme une « triste décision » de la part de PlayStation, Guillaume Broche a également fait part de la véritable gageure qu'est la création d'une version physique, même aujourd'hui. « Une sortie physique impose davantage de contraintes, car il faut prendre en compte les délais de fabrication des disques, et on gagne aussi moins d'argent par exemplaire », explique-t-il.

« Même si cela a compliqué les choses et réduit la marge par unité, il était important pour nous d'offrir une option aux joueurs qui souhaitent avoir une version physique de Clair Obscur entre les mains, car c'est aussi ce à quoi nous attachons de l'importance en tant que joueurs », a ajouté Guillaume Broche. Malgré l'énorme contrainte qu'est la création d'une version physique, celle-ci reste en principe utilisable même en cas de pannes de services comme récemment chez le PSN et le réseau Xbox.

Du moins ce le sera jusqu'à janvier 2028 du côté de PlayStation. Reste à voir si Xbox profitera de la situation pour s'attirer la sympathie des défenseurs du physique, tandis que le PC a depuis très longtemps fait la transition vers le tout dématérialisé.

Source : Automaton