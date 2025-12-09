Clair Obscur Expedition 33 est sans conteste la plus grande surprise de 2025. Le jeu français a rencontré un véritable succès, à la fois critique et commercial, et figure désormais parmi les grands favoris pour décrocher le titre tant convoité de GOTY 2025. Ni le studio montpelliérain Sandfall Interactive, ni son éditeur Kepler, ne s’attendaient à un tel raz-de-marée. Concerts sold out en une minute chrono malgré plusieurs dates, ruée sur des éditions collectors qui mettent des sites à genoux… Clair Obscur s’est imposé comme le phénomène de l’année, et l’engouement autour du jeu reste palpable. Juste avant Noël, le studio français a ainsi commercialisé un ouvrage qui doit figurer sur l’étagère de tout fan qui se respecte tant c’est déjà un incontournable.

L'artbook que tout fan de Clair Obscur Expedition 33 doit avoir







Annoncé fin juillet, l’artbook du jeu, édité par Pix’n Love, est désormais disponible dans toutes les bonnes librairies. Plus qu’une simple lettre d’amour à l’art sous toutes ses formes, Clair Obscur Expedition 33 est avant tout de l’art brut. Kepler et Sandfall ont ainsi immortalisé la direction artistique du jeu dans un somptueux ouvrage de 300 pages, mettant à l’honneur les esquisses qui ont donné naissance au chef-d'œuvre que l’on connaît aujourd’hui. Des premières idées du jeu à la création de l’univers, en passant par le design des personnages, les équipes artistiques décryptent leur travail page après page. Le tout est agrémenté d'une couverture recto-verso illustrée par Nicholas Maxson-Francombe, directeur artistique du jeu, ainsi que des interviews exclusives avec les développeurs.

Pour la version collector de cet ouvrage, c’est trop tard. Il fallait la précommander sur le site de Pix’n Love avant septembre. En revanche, la version classique, tout aussi magnifique, de l’artbook de Clair Obscur Expedition 33 est désormais disponible pour 39,90€. Attention toutefois, avec les fêtes qui approchent, les stocks commencent à s’amenuiser. Si vous souhaitez faire un cadeau à un fan du jeu ou simplement vous faire plaisir, il vaut mieux ne pas trop tarder. La meilleure offre à ce jour reste celle de la Fnac, qui propose 5% de réduction grâce au retrait en magasin.