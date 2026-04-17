Tandis qu'on se demande quel géant de l'industrie va oser dépasser la barrière symbolique des 100 euros pour le prix d'un jeu, une analyse approfondie des tendances du marché par Newzoo dépeint un avenir plus intéressant pour le portefeuille des joueurs où une autre norme pourrait devenir plus monnaie courante, notamment grâce à des titres forts comme Arc Raiders ou Clair Obscur.

Un avenir tarifaire vidéoludique pavé par des jeux « AA » comme Arc Raiders et Clair Obscur ?

En se basant notamment sur les chiffres de 2025 dans plusieurs pays d'Europe, Newzoo a établi qu'une certaine tendance semble se dessiner s'agissant des revenus générés par les jeux par rapport à leur prix. Il s'avérerait que, grâce notamment à de retentissants succès critiques et commerciaux comme ceux de Arc Raiders (à 40 euros) et Clair Obscur Expedition 33 (à 50 euros), les titres se trouvant dans cette tranche de prix auraient représenté 39% des revenus de 2025.

« En raison d'une baisse des sorties de jeux blockbuster, la part des jeux entre 30 et 50 euros est en croissance, ce qui laisse présager un changement potentiel », établit l'analyse de Newzoo. Depuis 2022, la part des revenus de jeux dans cette tranche de prix, comme Arc Raiders et Clair Obscur, aurait ainsi augmenté de 60 % sur PC, de 99 % sur PlayStation et de 45 % sur Xbox. Arc Raiders, Clair Obscur: Expedition 33 ou encore Helldivers 2 figurent parmi les exemples les plus récurrents de Newzoo pour établir qu'une nouvelle tendance de prix pourrait se dessiner à l'avenir grâce à de tels titres AA qualitatifs, mais qui restent tout de même abordables.

Cela pourrait également motiver les éditeurs AAA à revoir leur manière de faire des jeux, pour favoriser des productions à plus petite échelle, et donc à prix moindre, comme le studio français Sandfall Interactive a réussi à le faire avec Clair Obscur. Par voie de conséquence, cela pourrait attirer davantage de potentiels acheteurs, alors que le loisir devient par ailleurs de plus en plus cher (au milieu d'une conjoncture économique globalement des plus inquiétantes, bien malheureusement...) en raison de divers facteurs, dont récemment la fameuse RAMpocalypse.

© Embark Studios

Source : Newzoo