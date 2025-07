« Clair-obscur, trouble de rature, courbera Eiffel, Clair-obscur, guardéo peinture, trouvera sans elle… » Comme des millions de joueurs depuis la fin du mois d’avril, ces paroles extraites du thème principal de Clair Obscur Expedition 33 hantent probablement votre esprit. Il faut dire que pour sa première bande-son pour un jeu vidéo, Lorien Testard a frappé fort. Très fort. Tellement fort que beaucoup de fans n’attendent désormais plus qu’une chose : la sortie de la bande originale au format vinyle. Et si vous en faites partie, alors nous avons une bonne nouvelle.

Le vinyle de Clair Obscur Expedition 33 arrive !

En effet, dans une vidéo bourrée d’humour publiée hier sur les réseaux de Sandfall Interactive, Ben Starr et Jennifer English, qui incarnent respectivement Verso et Maelle dans Clair Obscur Expedition 33, ont révélé que la demande des fans allait très prochainement devenir réalité. Quand exactement ? On l’ignore encore. Néanmoins, comme confirmé par les développeurs dans la foulée, plus d’informations concernant ce futur vinyle nous seront dévoilées dès aujourd’hui.

Cela fait plusieurs mois que le projet d’un vinyle aux couleurs de Clair Obscur Expedition 33 est en préparation. Dès le mois de février, Testard annonçait en effet que Sandfall travaillait sur la question, mais que cela prendrait un petit peu de temps avant d’être concrétisé. Deux mois plus tard, aux alentours du mois d’avril, le studio reconfirmait l’information après avoir constaté le succès de la musique auprès des joueurs. Et nous voilà donc aujourd’hui, peut-être aux portes de la concrétisation de ce projet.

À ce stade, on ignore bien sûr toutefois à quoi s’attendre précisément concernant le contenu de ce vinyle. Car avec une bande originale composée de 154 morceaux pour près de huit heures de musique, nul doute que Sandfall va devoir faire des choix pour cette édition spéciale. Néanmoins, quels que soient les morceaux retenus, les plus mélomanes des joueurs y trouveront assurément leur bonheur. Rendez-vous d’ici quelques heures pour en savoir plus sur ce fameux vinyle de Clair Obscur Expedition 33, donc.