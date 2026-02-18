Clair Obscur Expedition 33 a ébloui les joueuses et joueurs du monde entier. Mais quand on voit cette vidéo, on se dit qu'il aurait pu nous en mettre plein les yeux autrement.

Jeu de l'année 2025, Clair Obscur Expedition 33 est LA révélation française du moment. Sandfall Interactive est parvenu à créer un précédent dans les productions de notre industrie vidéoludique en remettant au goût du jour un genre jugé trop souvent comme “désuet”. Mais le studio montpelliérain se démarque aussi et surtout par sa démonstration artistique. Si nous avons beaucoup parlé de la musique, la direction artistique est aussi impressionnante visuellement. Pourtant, le jeu aurait pu être tout autre et il aurait été aussi magnifique. La preuve en vidéo.

Une version de Clair Obscur qui prolonge le rêve

Chaque tableau de Clair Obscur a valeur de peinture immersive. Difficile de ne pas être impressionné par l'imagination et composition des environnements du jeu. Mais vous êtes-vous déjà demandé à quoi il aurait ressemblé avec d'autres graphismes... par exemple, s'il avait eu des visuels en animation traditionnelle, dignes d'un véritable dessin animé ?

C'est ce qu'a imaginé l'artiste Lein Ostin. Avec un portfolio teinté de créatures fantastiques et même de quelques inspirations vidéoludiques (coucou Death Stranding), elle n'est évidemment pas passée à côté du phénomène Clair Obscur. Or, le jeu de Sandfall lui a visiblement donné quelques idées qu'elle a tenu à partager sur ses réseaux sociaux.

Après avoir montré quelques ébauches, Lein Ostin a finalement partagé la nuit dernière le rendu final d'une animation de Maëlle. On y découvre l'héroïne dans un environnement qu'on reconnaîtra comme l'Océan suspendu. Avec un trait de crayon qui rappellerait Anastasia, le film de Don Bluth, ce court aperçu laisse déjà rêveur quant à ce que donnerait un film d'animation Clair Obscur.

© Lein Ostin.