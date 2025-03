C'est indubitablement l'un des jeux indépendants les plus attendus de 2025. Clair Obscur Expedition 33 promet un voyage fort en sensations dans une France savamment revisitée à la sauce post-apocalyptique. Oui, un énième jeu post-apo direz-vous peut-être. Mais, l'univers annoncé détonne avec son look directement inspiré de la Belle Époque. Prévue pour le 24 avril prochain, la nouvelle création de Sandfall se dévoile de plus en plus. Parmi les derniers détails révélés, pourrait plaire à beaucoup de joueuses et joueurs.

Clair Obscur ne vous tiendra pas par la main

La sortie de Clair Obscur se rapproche très vite. Prévu sur PS5, Xbox Series X|S et PC, ce nouveau titre s'inscrit dans la dynamique des jeux de sa génération. On sent donc l'influence de FromSoftware à plus d'un titre. Le jeu proposera par exemple des phases linéaires particulièrement intenses, dont la satisfaction de sortir victorieux rappellera le sentiment que peuvent procurer les Souls.

Mais, ce n'est pas le seul aspect qui rappellera les productions menées par les équipes de Miyazaki. Clair Obscur mettra notamment l'accent sur l'exploration et la découverte, ce qui comprend les dangers qui vont avec. C'est pourquoi le studio a décidé de ne pas intégrer de mini-map dans l'interface pour les niveaux à visiter. À la place, François Meurisse, le directeur de Sandfall, a expliqué qu'ils ont préféré utiliser un système de boussole.

L'ambition du studio est de nous immerger aux côtés des héros qui partent en expédition à l'aveugle. Comme eux, on s'aventurera donc sans outil qui nous aiderait trop explicitement dans notre aventure. C'est un choix qui se veut cohérent avec l'histoire, mais qui colle aussi avec les standards actuels. Les cartes apparentes in-game, telles qu'on les trouvait dans les GTA et consorts, sont boudées ces dernières années. Les jeux récents préfèrent maintenant ne rien indiquer, tel un Zelda Breath of the Wild, ou opter pour une boussole en haut de l'écran, à l'instar des derniers Assassin's Creed par exemple.

Lorsqu'il y a une mini-carte, on peut finir par se reposer dessus. Nous voulons que les joueurs découvrent le monde comme le fait l'expédition. Ils n'ont pas de carte parce que toutes les expéditions précédentes ont échoué. Alors oui, il est parfois difficile de trouver son chemin. François Meurisse, pour Eurogamer.