Grande nouvelle pour les amateurs de stratégie ! Sid Meier’s Civilization 7 arrive en réalité virtuelle sur Meta Quest 3 et Quest 3S. Une première dans l’histoire de la franchise, qui promet une immersion encore jamais vue. Prévu pour ce printemps, ce nouvel opus veut révolutionner la façon de jouer à Civilization.

Une immersion totale dans Civilization 7

Depuis ses débuts, Civilization s’est imposé comme une référence du jeu de stratégie au tour par tour. Mais jusqu’ici, l’expérience restait confinée aux écrans classiques. Avec cette version VR de Civilization 7, tout change. Désormais, les joueurs pourront observer leur empire sous tous les angles, interagir directement avec le plateau de jeu et même rencontrer les leaders emblématiques en face-à-face. L’objectif ? Rendre les décisions stratégiques plus intuitives et immersives.

Dennis Shirk, producteur exécutif de la franchise, voit cette annonce comme une avancée majeure : « C’est un moment clé pour Civilization. Avec Civilization 7 VR, nous plongeons pour la première fois dans un univers immersif en réalité virtuelle et mixte. »

Une nouvelle façon de jouer

Cette version VR ne sera pas un simple portage. Le jeu Civilization 7 a été entièrement repensé pour exploiter les capacités du Meta Quest 3. Grâce à la réalité mixte, les joueurs pourront intégrer le "Command Table" directement dans leur environnement.

Concrètement, il sera possible de zoomer sur sa civilisation, d’observer chaque détail des bâtiments et unités, et de changer de point de vue d’un simple geste. Une approche qui promet une toute nouvelle expérience, plus vivante et interactive.

Chris Pruett, directeur des jeux chez Meta, est convaincu du potentiel : « Avec la sortie récente du Meta Quest 3S et un catalogue de jeux plus riche que jamais, la réalité mixte est en pleine expansion. Civilization 7 VR montre à quel point cette technologie peut transformer le jeu de stratégie. »

Même en VR, Civilization 7 restera fidèle à ses racines. On retrouvera les mécaniques classiques : construire son empire, explorer le monde, développer des technologies et négocier (ou affronter) d’autres civilisations. Le mode solo sera bien sûr au rendez-vous, mais aussi du multijoueur en ligne. Jusqu’à quatre joueurs pourront s’affronter ou coopérer, chacun avec son Meta Quest 3.

