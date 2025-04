Civilization 7, au-delà de son expérience 4X classique, proposera aussi une version un peu à part qui pourrait bien faire rêver plus d’un joueur. Et justement, cette déclinaison arrive très bientôt. Explications.

C’est une petite révolution dans le monde du jeu de stratégie. La célèbre licence Sid Meier’s Civilization 7 s’apprête à franchir un cap technologique important avec l’arrivée d’une version entièrement pensée pour la réalité virtuelle. Baptisé Civilization 7- VR, le jeu sortira en exclusivité sur les casques Meta Quest 3 et 3S dès le 10 avril 2025.

Une version Civilization 7 entièrement repensée pour la VR

Si le nom reste familier, cette version ne se contente pas d’un simple portage. Développé par PlaySide Studios en partenariat avec Firaxis Games, Civilization 7 - VR a été conçu dès le départ pour tirer parti des atouts de la réalité virtuelle et mixte. L’objectif : immerger les joueurs dans l’univers de Civilization comme jamais auparavant.

Le jeu propose une interface revisitée, pensée pour s’adapter aux interactions en VR. On peut ainsi zoomer au cœur des villes, manipuler la carte à volonté, ou encore faire apparaître la fameuse Table de guerre en plein milieu de son salon grâce à la réalité mixte. Une façon totalement inédite de vivre l’expérience stratégique culte de la série.

Une diplomatie immersive et des parties multijoueur

L’un des éléments les plus marquants de cette version de Civilization 7 est sans doute la Salle de la diplomatie, où les chefs d’État apparaissent en taille réelle face au joueur. Alliances, menaces, déclarations de guerre : tout se passe désormais en face-à-face, rendant chaque interaction plus vivante et plus personnelle.

Le jeu ne se limite pas au solo. Il sera possible de lancer des parties multijoueur avec jusqu’à quatre participants, tous sur Quest 3 ou 3S. Un bon moyen de faire s’affronter ou coopérer des empires dans un environnement totalement immersif.

Disponible en précommande dès maintenant, Civilization 7 sera proposé au prix de 59,99 € sur le Meta Horizon Store. Il sera jouable uniquement sur les casques Quest 3 et Quest 3S, et proposera plusieurs langues ainsi que des archives interactives pour revivre les moments forts de sa partie en dioramas virtuels.

Source : Firaxis