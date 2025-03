Le retour de la saga Civilization aurait pu être un vrai carton. Pourtant, Civilization 7 démarre plus discrètement que prévu, un mois seulement après sa sortie. Malgré la réputation solide de la série et l’expertise du studio Firaxis, le jeu peine à séduire autant que ses prédécesseurs. Mais tout n’est pas perdu : des mises à jour arrivent, et l’avenir du jeu pourrait encore basculer du bon côté.

Un lancement en demi-teinte sur Steam pour Civilization 7

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Récemment, Civilization 7 a été moins joué que Civilization 5, un épisode pourtant sorti il y a plus de 10 ans. Même Civilization 6 reste loin devant, avec un nombre de joueurs actifs largement supérieur. Un constat étonnant, surtout pour un jeu aussi attendu. Mais ce n’est pas la première fois que le lancement d’un Civ déçoit avant de rebondir avec le temps.

Attention, Civilization 7 est loin d’être un échec total. Beaucoup de joueurs saluent une approche plus simple, plus claire, avec des mécaniques de jeu plus accessibles. D’ailleurs, certains critiques le considèrent même comme l’un des épisodes les plus fluides de la série. Mais sur Steam, les retours restent partagés. Le jeu affiche à peine 49 % d’évaluations positives, avec des remarques fréquentes sur l’interface, le rythme du jeu ou encore certains éléments de gameplay jugés trop basiques.

Une première grosse mise à jour arrive

Heureusement, le studio Firaxis réagit rapidement pour Civilization 7. Une première mise à jour importante, baptisée Update 1.1.1, est prévue pour le 25 mars. Elle promet plusieurs ajustements demandés par la communauté, notamment des améliorations de l’interface utilisateur et des options de déplacement plus fluides. Autrement dit, le jeu est en pleine évolution, et cette mise à jour pourrait bien être le point de départ d’une dynamique plus positive.

Comme souvent avec les jeux de stratégie, le véritable potentiel de Civilization 7 ne se révélera peut-être qu’avec le temps. La série nous a déjà habitués à des débuts hésitants suivis de belles évolutions grâce aux patchs, extensions et ajustements. Il suffit de se rappeler de Civ 6, qui avait lui aussi été accueilli froidement au départ… avant de devenir l’un des opus les plus complets grâce à ses nombreuses extensions.

Source : Steam