Civilization 7 est enfin disponible pour ceux qui ont craqué pour l’édition Deluxe à 100 $. Mais au lieu d’un accueil triomphal, le jeu essuie un départ compliqué. Sur Steam, les premiers retours sont mitigés, avec seulement 44 % d’évaluations positives. Et cette fois, ce n’est pas le gameplay qui divise, mais bien l’interface utilisateur, jugée confuse et frustrante.

Une interface qui complique la vie des joueurs sur Civilization 7

À chaque nouvel opus de Civilization, les débats sont inévitables. Certains joueurs aiment les nouvelles mécaniques, d’autres regrettent les anciens systèmes. Mais cette fois, la critique est unanime sur un point : l’interface de Civilization 7 pose problème.

Les joueurs dénoncent une expérience moins fluide et moins intuitive, avec plusieurs défauts majeurs dans Civilization 7 :

Informations clés difficiles à trouver

Menus mal conçus, boutons mal placés

Manque de clarté dans certaines actions

Textes qui se chevauchent, rendant la lecture compliquée

Moins de raccourcis clavier qu’avant

Alignements et organisation des menus hasardeux

Autrement dit, tout ce qui devrait rendre la navigation agréable devient un obstacle dans Civilization 7. Un cas en particulier a fait le tour des réseaux sociaux. Dans une fenêtre de dialogue, le jeu affiche : "Dénoncer : accepter ou refuser ?". Une question beaucoup trop vague pour comprendre ce qui se passe.

En réalité, le joueur est lui-même dénoncé et peut choisir de rejeter cette action dans Civilization 7. Mais la formulation manque tellement de clarté que même des habitués de la licence s’y perdent. Ce genre de maladresse semble mineur pris isolément, mais lorsqu’elles s’accumulent, elles nuisent à l’expérience globale.

Firaxis promet des améliorations

Face à la grogne des joueurs de Civilization 7, les développeurs de Firaxis ont rapidement réagi. Ils ont confirmé sur les forums et les réseaux sociaux qu’ils étaient conscients des critiques sur l’interface et qu’ils examinaient actuellement les retours. Un patch correctif est sans doute en préparation, mais pour l’instant, aucune date officielle n’a été annoncée. Même certains joueurs ayant laissé des avis positifs reconnaissent que cette interface est un frein à l’immersion et qu’une mise à jour est indispensable.

Source : Firaxis