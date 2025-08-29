Civilization 7 n’a peut-être pas embarqué les foules comme il aurait certainement dû le faire, il n’en reste pas moins un très bon jeu de stratégie et de gestion. Les 4X ne sont pas légion et la licence peut encore se vanter d’être dans el coup mine de rien. 2K et Firaxis sont en tout cas toujours aussi motivés à faire pérenniser la franchise et Civilization 7 est bichonné par ses développeurs. Récemment, une très grosse mise à jour a été déployée sur toutes les plateformes et aujourd’hui un premier correctif vient d’être ajouté, mais que pour les joueurs PC pour le moment. Le patch consoles arrivera quant à lui un peu plus tard.

Civilization 7 se met encore à jour sur PC

Avec son imposante mise à jour 1.2.4, Civilization 7 avait retapé en profondeur une bonne partie de son expérience, sans oublier les corrections de bugs. Pour ce patch 1 de la mise à jour 1.2.4, le jeu ajoute une nouvelle fonctionnalité qui sera utile pour faciliter la vie lors de la création d’une partie, surtout si vous jouez très souvent. À cela s’ajoutent différentes corrections de bugs ici et là. Des ajustements bienvenus qui ne sont pour le moment disponible que sur PC, Steam et Epic Games Store. Le patch 1 de la mise à jour 1.2.4 sera déployé par la suite sur les autres plateformes.

Notes de patch 1, mise à jour 1.2.4 de Civilization 7 sur PC

Plusieurs améliorations ont été apportées à la configuration des parties : Le paramètre Transition d'âge a été déplacé hors des options avancées pour un accès plus facile. L'impact de la transition d'âge, la vitesse du jeu et la difficulté sont désormais permanents ; le jeu se souviendra de ces paramètres entre les sessions de création de jeu après le démarrage d'une partie. Les paramètres des options avancées de difficulté sont toujours visibles et mis à jour dynamiquement vers « Personnalisé » lorsque vous modifiez les paramètres.

Résolution d'un problème signalé qui empêchait les clics de souris de s'enregistrer comme prévu.

Le menu de débogage est désormais accessible en mode solo lorsque l'affichage est activé et que le raccourci clavier est utilisé.

Correction d'un problème qui pouvait survenir lors du chargement des sauvegardes crossplay.

Résolution d'un bug lors de l'ouverture et de la fermeture répétées de l'écran des ressources.

Correction d'un problème signalé où les cosmétiques de luxe n'étaient pas correctement accordés aux joueurs de Civilization 7 sur l'Epic Games Store.

Une autre nouveauté surprise est en route

En plus de cette mise à jour, les développeurs ont tenu à informer les fans de Civilization 7 qu’un nouveau mode était actuellement à l’étude pour modifier une nouvelle fois le comportement de vos parties et de vos transitions d’âge. Ils ne disent rien de plus à son sujet si ce n’est son nom provisoire : Effondrement (Collapse). Il est décrit comme étant le mode d’un mode très agressif pour les joueurs qui veulent des parties dynamiques donc. Pour le moment, cette fonctionnalité est en phase de test. Le studio se laisse le temps de voir si le mode est intéressant à jouer et surtout équilibré. Nul doute que l’on aura d'autres informations au prochain patch. Vous retrouverez toutes les notes de patch sur le site officiel de Civilization 7.

Developer Update d'aout 2025 pour Civilization 7

Source : Civilization 7 officiel