Civilization 7 s’offre une mise à jour tout simplement énorme, qui a pour but de changer un pan gigantesque du jeu. De quoi transformer et bouleverser vos futures parties.

La mer reprend vie dans Civilization 7. Avec la mise à jour 1.3.0, Firaxis signe l’un des patchs les plus ambitieux depuis la sortie du jeu. Au programme, un système naval entièrement repensé, de nouvelles ressources marines, des équilibrages massifs… et un pack de contenu gratuit, Tides of Power, disponible pour une durée limitée.

Un vent de fraîcheur sur les villes côtières de Civilization 7

Jusqu’ici, les colonies en bord de mer manquaient souvent de punch dans Civilization 7. La nouvelle mise à jour change la donne avec l’apparition du Port, un bâtiment débloqué dès la technologie Navigation. Construit sur une case côtière, il améliore la production de base et booste les Bateaux de pêche. Résultat : les villes insulaires deviennent enfin aussi productives que celles bâties sur la terre ferme. Un vrai tournant pour les empires maritimes.

Autre nouveauté phare, l’arrivée du Corsaire, une unité navale légère de l’Âge des Grandes Découvertes de Civilization 7. Son atout principal ? L’aptitude Pirate. Grâce à elle, plus besoin de déclarer la guerre pour agir. Le Corsaire peut traverser les frontières, piller les routes commerciales et attaquer n’importe quel navire non allié. En contrepartie, ces actions nuisent légèrement aux relations diplomatiques. Mais le jeu en vaut la chandelle, chaque victoire rapporte de l’or proportionnel à la puissance de l’ennemi. De quoi créer de véritables dynasties de flibustiers. Une mécanique parfaite à tester avec la République des Pirates, nouvelle civilisation du pack Tides of Power.

Des mers plus vivantes et plus variées

Firaxis ne s’est pas contenté d’ajouter des navires sur Civilization 7. Les océans eux-mêmes changent. Trois nouvelles ressources marines font leur apparition : les Cauries, les Crabes et les Tortues, tandis que le Brai s’invite sur la terre ferme. Leur répartition a été retravaillée pour garantir plus de variété d’un Âge à l’autre.

Deux terrains spéciaux viennent aussi enrichir l’exploration :

Les Atolls , qui bloquent le mouvement des unités et offrent un bonus défensif, rendant les batailles navales plus tactiques.

, qui bloquent le mouvement des unités et offrent un bonus défensif, rendant les batailles navales plus tactiques. Le Lotus, qui remplace les récifs dans les lacs, apporte de nouveaux rendements et rend ces zones plus intéressantes à exploiter.

Enfin, à partir de l’Âge Moderne de Civilization 7, il sera désormais possible d’exploiter les cases d’Océan avec des Bateaux de pêche. Une nouveauté cruciale pour les civilisations insulaires, et notamment pour Hawai, qui débloque cette capacité plus tôt que les autres.

Des batailles navales enfin stratégiques dans Civilization 7

Avant cette mise à jour de Civilization 7, les combats en mer manquaient clairement de profondeur. Dorénavant, les unités navales se divisent en deux catégories, Légères et Lourdes. Les premières sont rapides, parfaites pour l’exploration et les attaques de flanc. Les secondes frappent fort à distance, mais avancent lentement et voient moins loin. Cette distinction rend chaque affrontement plus lisible et plus tactique. Les Cuirassés, Frégates et Sous-marins gagnent aussi en personnalité, renforçant le plaisir de jouer une véritable flotte. Bref, conquérir les mers redevient un vrai défi stratégique.

En parallèle, Firaxis continue son travail de fond sur l’équilibrage de Civilization 7. La mise à jour 1.3.0 affine le gameplay de nombreuses civilisations pour mieux refléter leur identité historique.

Quelques exemples marquants :

L’Égypte profite d’une refonte majeure. Les rivières et le désert deviennent des sources de production et de bonus culturels, ce qui redonne du sens à son style de jeu centré sur les Merveilles.

profite d’une refonte majeure. Les rivières et le désert deviennent des sources de production et de bonus culturels, ce qui redonne du sens à son style de jeu centré sur les Merveilles. Le Songhaï se concentre désormais sur les rivières navigables et le commerce intérieur, avec des traditions complètement retravaillées.

se concentre désormais sur les rivières navigables et le commerce intérieur, avec des traditions complètement retravaillées. La Perse achéménide gagne de la culture et un meilleur soin pour ses unités, la rendant plus polyvalente.

gagne de la culture et un meilleur soin pour ses unités, la rendant plus polyvalente. L’Aksum, Hawai‘i ou l’Espagne profitent eux aussi de réajustements qui renforcent leurs thèmes maritimes ou religieux.

L’idée est claire : chaque civilisation doit se jouer différemment et offrir une identité forte, sans domination excessive sur le reste du roster.

Une interface plus propre et une IA plus cohérente

Côté technique, Firaxis continue d’améliorer la qualité de vie. L’interface gagne en clarté, notamment sur les écrans 4K, et plusieurs bugs liés à la manette ou aux menus ont été corrigés.

L’intelligence artificielle utilise mieux les sanctions, gère correctement les alliances et produit davantage d’unités navales. Un bon signe pour ceux qui jouent en solo.

Source : Firaxis