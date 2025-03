Civilization 7 peut désormais être mis à jour en version 1.1.1. Un patch important qui comprend une nouvelle merveille naturelle, du contenu pour certaines éditions du jeu et bien plus encore.

Malgré toutes ses grandes qualités, la déception entourant Civilization 7 ne s'estompe pas. Quelques semaines après son lancement seulement, le jeu édité par 2K Games est même au plus bas sur Steam avec un taux d'avis positifs très peu élevé au regard de ce qu'il aurait dû être. Seules 49% des 28 921 évaluations laissées ont le droit à un pouce vers le haut. Autant dire que ça ne fait pas beaucoup, mais pour autant, les développeurs ne baissent pas les bras.

La mise à jour Civilization 7 du 25 mars 2025 disponible

Pour inverser la tendance vis-à-vis de Civilization 7, et pourquoi pas effectuer une remontada à la Cyberpunk 2077 au niveau du ressenti des joueuses et joueurs, Firaxis Games a prévu une série de mises à jour « importantes ». Et ce plan pour redresser la barre a été enclenché en début de mois avec le patch 1.1.0. Une update qui inclut notamment la merveille du Triangle des Bermudes, des ajustements esthétiques et de l'interface ou encore des changements majeurs par rapport à l'orientation d'héritage et la victoire dans l'Âge moderne.

Depuis peu, la nouvelle grosse mise à jour 1.1.1 de Civilization 7 est disponible. Elle apporte plusieurs ajouts dont la fonctionnalité déplacement rapide, une nouvelle position de départ « Standard », un bouton Redémarrage optionnel, ou encore des contenus inclus uniquement avec certaines éditions du jeu. De plus, le cross-platform entre PS5, Xbox Series X|S et PC est réactivé.

Notes de patch 1.1.1

Voici tout ce qui change avec l'update 1.1.1 de Civilization 7. Une mise à jour disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC, mais pas encore sur Nintendo Switch.

De nouvelles améliorations de l'interface concernant également l'esthétique Remarque : les améliorations constantes de l'interface restent une priorité absolue pour l'équipe de développement

Améliorations de la reconnaissance et de l'implantation de colonies pour l'IA, dont une implantation moins agressive de la part de l'IA

Ajout de la fonctionnalité Déplacement rapide

Possibilité de personnaliser le nom des commandants et des villes

Changement de nom des cartes existantes en « Position de départ : équilibrée » qui sera le paramètre par défaut de la Position de départ pour les parties en multijoueur

Ajout d'une nouvelle Position de départ « Standard » où les formations terrestres sur les cartes sont moins prévisibles, s'approchant plus de la génération de carte dans Civilization 6

Ajout d'un bouton Redémarrage (optionnel) qui relance la génération de carte pour le joueur maintenant que ces positions de départ moins prévisibles sont possibles

Nouvelle merveille naturelle : mont Everest (gratuite pour tous les joueurs)

Réactivation du jeu inter-plateforme

Ajout de la seconde moitié de la Collection payante Carrefours du monde incluse dans les éditions Deluxe et Fondateurs de Civilization 7 Elle comprend un nouveau dirigeant, Simón Bolívar, et deux nouvelles civilisations avec la Bulgarie (Âge de l'exploration) et le Népal (Âge moderne)



Source : site Civilization.