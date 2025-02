De grandes surprises semblent déjà se présager pour Civilization 7. Ça a déjà leaké et ça promet ! Les joueuses et joueurs devraient beaucoup apprécier.

Le 11 février dernier, nous repartions une nouvelle fois pour rejouer l'histoire de l'humanité dans Civilization 7. Plus accessible que les précédents volets, cette nouvelle itération dans le genre du 4X ne manque pas de subtilité et de défis pour autant. Cependant, le premier déjà auquel une partie des joueurs aura dû faire face, ce sont les bugs. Des patchs ont déjà commencé à se déployer, mais l'expérience n'aura pas été souveraine pour tout le monde au commencement. Toutefois, de futures mises à jour pourraient bien réjouir les fans à l'avenir en ajoutant du nouveau contenu, si on en croit les fichiers du jeu.

L'Histoire de Civilization 7 n'est pas finie

Avant même sa sortie, l'early access de Civilization 7 a permis de mettre de futurs contenus en lumière. Du moins c'est ce que laissent entendre les fichiers trouvés par les dataminers. Ainsi, en fouiller dans les entrailles du jeu, ceux-ci ont pu trouver des éléments de plusieurs sortes qui pourraient tout à fait relever de cadeaux, ou plutôt, de contenus additionnels pensés pour des extensions à venir.

Sur Reddit, plusieurs détails ont été partagés à ce sujet. On découvre ainsi de nouveaux leaders qui auraient toutes les chances de faire leur arrivée dans Civilization 7 à l'avenir : Edward Teach, alias Barbe Noire, Sayyida al-Hurra (Maroc) et Whina Cooper (Nouvelle-Zélande). Cela coïncide déjà avec des noms de civilisations supplémentaires trouvées dans les fichiers du jeu : République pirate, Ottomans et Maori. Mais, ce ne sont pas les seules. Les dataminers ont aussi trouvé des mentions des Tonga et de l'Islande.

Enfin, le dernier élément découvert, et pas des moindres, concernerait un nouvel âge pour Civilization 7. De fait, un fichier ‘age-atomic-shell’ pourrait signifier qu'un quatrième âge, l'Âge Atomique, pourrait venir enrichir le jeu. Conformément à son nom, il se concentrerait sur les années 1940-1960. À moins que ce ne soit destiné à intégrer avant tout de nouvelles fonctionnalités...

En outre, il faut toujours garder des pincettes avec ce genre de fichier déterré. Il pourrait également s'agir de contenus coupés qui n'ont pas été gardés pour la version définitive de Civilization 7 et n'auraient pas vocation à y être intégré. Cela dit, certains éléments auraient tout à fait leur place dans cet opus, qui fait la part belle à l'exploration. On pense notamment aux Ottomans ou même à la République pirate. Qui plus est, les dataminers ont aussi trouvé un fichier “pack de merveilles d'Asie”, qui semble bien indiquer que des DLC sont à prévoir, comme ce fut le cas avec les derniers jeux de la licence.