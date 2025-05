Dans un peu moins d’un mois à compter d’aujourd’hui, la Nintendo Switch 2 sera officiellement disponible à travers le monde. Et si les joueurs ne cachent pas leur excitation à l’idée de découvrir cette nouvelle ère de l’histoire de Nintendo, la firme n’échappe malheureusement pas à de nombreuses polémiques. En cause notamment : le fait que la version physique de certains jeux cache en réalité de simples codes de téléchargement. À l’instar, comme nous venons tout juste de l’apprendre, de Sid Meier’s Civilization 7.

Pas de cartouche pour Civilization 7 en physique

En effet, si l’on se réfère à la jaquette mise en ligne par la boutique Game, la version physique du titre de Firaxis Games ne contiendra pas la moindre cartouche. « Code de téléchargement uniquement. Aucune cartouche de jeu n’est incluse ! » peut-on lire sur la boîte. Pour beaucoup de joueurs, et en particulier les amateurs de physique, il s’agit donc d’une véritable déception. Et on les comprend ! Car encore une fois, au-delà des questions de préservation que cela implique, quand on achète un jeu en physique, c’est pour avoir du concret.

Cette nouvelle s’avère d’ailleurs d’autant plus surprenante que la version Switch du jeu repose quant à elle bel et bien sur une cartouche. Pourquoi, donc, ne pas réitérer la chose sur la nouvelle machine de Nintendo ? C’est un mystère. Cela dit, pour ceux qui tiendraient absolument à avoir leur cartouche, sachez qu’une alternative reste possible. En effet, si vous vous procurez la version Switch de Civilization 7, vous pourrez ensuite procéder à une mise à niveau vers la version Switch 2 contre la somme de 9.99€. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est mieux que rien.

Les apports de la version Switch 2

Sur une note plus positive, le magasin Game nous apprend au passage que le titre de Firaxis bénéficiera d’une résolution en 4K / 30 fps ou en 1080p / 60 fps dans sa version dockée. Il prendra également en charge la fonctionnalité GameChat, en plus de profiter des améliorations apportées aux Joy-Con. Mais cela n’est pas vraiment une surprise car comme l’avait révélé le studio lors de l’annonce du jeu, le principal atout de cette version Switch 2 reposera surtout sur la possibilité d’utiliser les Joy-Con en mode souris.

Source : Game