Ce n’est un secret pour personne. Civilization 7 est loin de faire l’unanimité depuis sa sortie. Si le nouveau 4X de Firaxis garde les bases solides de la série, il souffre aussi de quelques lacunes qui agacent certains joueurs les plus exigeants. Parmi les défauts les plus pointés du doigt ? L’interface trop légère et le manque d’outils pour bien planifier ses constructions. C’est simple : placer un bâtiment ou une merveille au bon endroit relève presque du pari. Mais comme souvent dans le monde du PC, la communauté ne reste jamais les bras croisés. Et aujourd’hui, un mod vient clairement changer la donne.

Un outil ultra-pratique pour optimiser sa carte sur Civilization 7

Le mod "Detailed Map Tacks" pourrait vite devenir le meilleur ami des joueurs de Civilization 7. Son principe est tout bête mais terriblement efficace. Il vous permet de placer des repères directement sur la carte. Ces "tacks" représentent les bâtiments ou les merveilles que vous souhaitez construire. Une fois posés, le mod vous indique précisément ce que vous allez gagner en ressources ou en bonus si vous construisez à cet endroit.

Encore mieux : il prend aussi en compte les bonus d’adjacence sur Civilization 7. Vous pouvez donc simuler plusieurs bâtiments côte à côte et voir si leur placement est vraiment optimal. C’est simple, clair et redoutablement pratique. Un vrai outil de planification, indispensable pour les joueurs qui aiment optimiser chaque case de leur empire. Le tout peut se retrouver en téléchargement via ce lien.

Le mod qui corrige un vrai manque du jeu

Depuis le lancement de Civilization 7, les mises à jour officielles ont bien tenté de corriger certains problèmes. La génération des cartes a été améliorée. Le système des Âges aussi. Mais côté interface et informations utiles, il reste encore beaucoup à faire. Ce mod vient donc combler un vide laissé par le jeu de base. Mieux encore : son créateur a prévu d’aller plus loin. Dans les prochaines versions, le mod pourrait intégrer les évolutions liées aux recherches technologiques ou aux politiques culturelles.

Source : forums.civfanatics