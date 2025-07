On le sait, Civilization 7 n’a pas fait l’unanimité à sa sortie. Malgré de vraies nouveautés et une volonté de moderniser la formule, le jeu a déçu une partie des fans. Et l’un des reproches les plus fréquents revient souvent : une interface peu claire, voire frustrante. Heureusement, la communauté vient de réagir avec un mod tout simple… mais incroyablement utile.

Une info essentielle, enfin lisible pour Civilization 7

Jusqu’à présent, choisir ses cartes de politique dans Civilization 7 ressemblait un peu à un pari à l’aveugle. Le jeu vous dit que vous gagnerez "+2 Culture par spécialiste", mais sans indiquer ce que ça représente concrètement pour votre empire. Résultat : impossible de savoir si une carte est vraiment intéressante, sauf à fouiller dans plusieurs menus. Pas très pratique.

C’est là qu’intervient le mod Policy Yield Previews, créé par Leonardfactory. Il affiche directement, sur chaque carte, l’effet chiffré qu’elle aura sur votre partie. Gain de Culture, coût en bonheur… tout est visible d’un coup d'œil. Nickel pour les fans de Civilization 7.

Un petit mod, un vrai changement

C’est simple, mais ça change tout. Avec ce mod, vous pouvez enfin comparer vos options de manière claire et rapide. Fini les aller-retours dans l’interface. Fini les choix à l’aveugle. Et pour un jeu aussi stratégique que Civilization 7, ce confort est plus que bienvenu.

En fait, ce mod rappelle beaucoup Better Report Screen, un outil devenu incontournable sur Civilization 6. Et comme lui, il est déjà adopté massivement par les joueurs, avec des milliers de téléchargements en quelques jours seulement. Bonne nouvelle : le mod Civilization 7 est dispo directement sur le Steam Workshop. Il suffit de s’y abonner pour qu’il s’installe automatiquement. Même pas besoin de toucher aux fichiers du jeu. En quelques clics, vous améliorez votre interface, et votre prise de décision devient instantanément plus fluide. À noter quand même : le mod est encore jeune. Il arrive que certaines cartes n’affichent pas d’estimation. Mais dans la grande majorité des cas, l’outil fonctionne parfaitement.

Source : Steam