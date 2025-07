On en a déjà parlé sur Gameblog il y a quelques semaines. Sid Meier’s Civilization 7 poursuit son évolution avec une mise à jour majeure, la version 1.2.2. Très attendue, notamment par les joueurs Switch, cette update est désormais disponible à la fois sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Et si cette version reprend de nombreuses nouveautés déjà vues sur les autres plateformes, elle marque aussi une étape importante pour l’adaptation du jeu aux consoles portables de Nintendo.

Une mise à jour massive Civilization 7… mais adaptée à la Switch

Jusqu’ici, les joueurs Switch étaient restés en retrait. Certaines fonctionnalités phares de Civilization 7 introduites sur PC, PS5 ou Xbox manquaient encore à l’appel. Avec la 1.2.2, Firaxis corrige enfin le tir, même si certaines limites techniques subsistent. Par exemple, seules les cartes de petite taille (Tiny et Small) sont disponibles sur la Switch classique. Les cartes de taille Standard et plus restent exclusives aux machines plus puissantes, comme la Switch 2 ou les consoles de salon.

Cela dit, les possesseurs de Switch première génération peuvent tout de même profiter d’une expérience enrichie, avec les nouvelles options de jeu avancé, les bonus pour les villes, les ajustements de gameplay et même la fameuse possibilité… de caresser le chien du scout.

Des nouveautés pour tous les styles de jeu

Cette mise à jour Civilization 7 introduit plusieurs options pensées pour personnaliser encore plus son expérience. On peut désormais désactiver certaines conditions de victoire, comme le Score Victory, ajuster la difficulté IA de manière très précise, ou encore activer et désactiver des événements spécifiques à chaque ère. Cela permet de transformer une partie classique en véritable bac à sable stratégique.

Autre ajout marquant : les cartes Large et Huge, bien qu’absentes sur Switch classique, font leur apparition sur Switch 2. Ces cartes permettent des parties à grande échelle, jusqu’à 10 joueurs, avec de nouveaux contenus pour équilibrer le tout : panthéons inédits, croyances religieuses, bonus de cités-états, spécialisations de villes… Le studio a pensé à enrichir chaque recoin du jeu pour éviter les déséquilibres.

Religion, villes, IA : des ajustements bienvenus

Firaxis continue aussi d’écouter sa communauté Civilization 7. Plusieurs nouveautés arborent désormais une petite étoile dans les notes de patch, signe qu’elles sont directement inspirées du retour des joueurs. C’est le cas par exemple des croyances religieuses, qui apportent enfin un vrai intérêt à convertir ses propres colonies. De même, de nouveaux types de villes comme la « Resort Town » permettent d’exploiter au mieux les merveilles naturelles.

L’intelligence artificielle bénéficie également de nombreuses améliorations sur Civilization 7 : elle gère mieux les unités, évite les comportements absurdes (comme empiler les colons sans les utiliser), et réagit plus intelligemment aux situations diplomatiques.

Source : Firaxis