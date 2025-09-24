Une fois de plus, Civilization 7 vient de se mettre à jour avec, au programme, de beaux changements demandés par la communauté depuis des mois. Quoi de neuf ?

Civilization 7 continue d’évoluer. Firaxis a dévoilé les grandes lignes de la mise à jour 1.2.5, prévue pour la semaine du 29 septembre. Au menu : de nouvelles cartes, un rééquilibrage attendu et l’ajout d’États-cités inédits. Que du bon pour ce nouveau patch ?

Une nouvelle mise à jour Civilization 7

L’un des reproches récurrents depuis le lancement de Civilization 7 concernait la génération des cartes. Trop prévisible, parfois déséquilibrée. Avec ce patch, les développeurs promettent des mondes plus intéressants à explorer, avec une variété renforcée et une meilleure distribution des ressources. De quoi relancer l’envie de repartir sur une nouvelle partie. Même si le jeu, hélas, commence peu à peu à être déserté. Espérons que ces nouveautés puissent faire revenir du monde.

Deux nouvelles catégories d’États-cités font leur apparition sur Civilization 7 : les expansionnistes et les diplomatiques. Les premiers encouragent une extension rapide du territoire, tandis que les seconds renforcent les relations internationales. Ces ajouts donnent plus de souplesse aux joueurs et ouvrent la voie à de nouvelles stratégies, qu’elles soient militaires, culturelles ou diplomatiques.

Mise à jour 1.2.5 en approche… Voici un aperçu des principaux changements qui arrivent dans Civilization VII la semaine prochaine !

Napoléon corrigé

Autre point important : Napoléon Bonaparte. Ses capacités jugées trop puissantes dans Civilization 7 faisaient grincer des dents. Firaxis a revu son équilibre pour mieux cadrer son rôle, sans lui enlever son côté offensif. Ce changement devrait améliorer l’expérience multijoueur, où l’Empereur dominait souvent les premières heures de jeu.

Depuis sa sortie, Civilization 7 a connu des hauts et des bas. Les joueurs saluent certaines innovations, mais critiquent aussi des choix jugés maladroits. Ce patch 1.2.5 se veut une réponse directe à ces critiques. Plus de diversité, un meilleur équilibre et un contenu enrichi : autant de signaux positifs pour la suite.

Si tout ne sera pas réglé d’un coup, cette mise à jour confirme la volonté de Firaxis d’écouter sa base de joueurs. Avec de nouvelles cartes, des États-cités plus variés et un leader emblématique rééquilibré, Civilization 7 continue de progresser pas à pas. Reste à voir si cela suffira à regagner la confiance d’une partie des fans déçus par le lancement.

Source : Firaxis