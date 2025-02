Le lancement anticipé de Civilization 7 a permis aux joueurs de se faire une première idée du jeu. Si l’accueil est globalement positif, de nombreux retours ont déjà été envoyés aux développeurs. Firaxis Games a pris ces retours très au sérieux et annonce plusieurs améliorations à venir. Une feuille de route complète sera dévoilée bientôt, mais certaines mises à jour sont déjà prévues, avec un premier patch attendu en mars.

Trois axes d’amélioration prioritaires pour Civilization 7

Ainsi, l’équipe de développement de Civilization 7 a identifié trois points majeurs à améliorer en priorité : l’interface utilisateur, l’ajout de fonctionnalités demandées par la communauté et une première vague de corrections techniques.

Premier chantier : l’interface utilisateur. Firaxis veut rendre les menus plus fluides et améliorer la lisibilité du jeu. Car les retours des joueurs ont mis en avant des soucis d’ergonomie et de clarté. Voici ce qui est prévu :

Une navigation plus intuitive dans les menus

dans les menus Une meilleure lisibilité des informations sur la carte

Des corrections sur le formatage et l'affichage des textes

L’objectif est d’offrir une expérience plus agréable et d’éviter toute frustration liée à l’interface.

Des fonctionnalités très attendues par la communauté

Firaxis veut aussi répondre aux attentes des joueurs de Civilization 7 en intégrant plusieurs fonctionnalités demandées depuis longtemps. Parmi les ajouts prévus :

Mode coopératif : la possibilité de jouer en équipe en multijoueur

: la possibilité de jouer en équipe en multijoueur Plus de flexibilité : choix de l’époque de départ et de fin dans une partie

: choix de l’époque de départ et de fin dans une partie Amélioration du multijoueur : le mode "Distant Lands" sera ajusté pour accueillir plus de joueurs

: le mode "Distant Lands" sera ajusté pour accueillir plus de joueurs Nouveaux types de cartes : pour varier encore plus les stratégies

: pour varier encore plus les stratégies Personnalisation avancée : il sera possible de modifier les noms des villes et des religions

: il sera possible de modifier les noms des villes et des religions Mode Hotseat : pour jouer à plusieurs sur un même appareil, en tour par tour

En fait, ces ajouts devraient enrichir l’expérience et offrir plus de liberté aux joueurs de Civilization 7.

Un premier patch dès mars

Enfin, firaxis a déjà prévu une première mise à jour majeure (Patch 1.1.0) en mars pour Civilization 7. Cette mise à jour inclura plusieurs améliorations importantes :

Ajustements de l’interface pour une navigation plus fluide

pour une navigation plus fluide Équilibrage de l’intelligence artificielle pour rendre les parties plus stratégiques

pour rendre les parties plus stratégiques Corrections sur la diplomatie et les crises pour des interactions plus cohérentes

pour des interactions plus cohérentes Fix de nombreux bugs identifiés depuis le lancement anticipé

Cette première vague de correctifs vise à améliorer l’expérience globale et à corriger les problèmes les plus urgents. Firaxis ne compte pas s’arrêter là. Le studio a confirmé son intention de suivre et améliorer Civilization 7 sur plusieurs années. Les développeurs continueront à écouter les retours des joueurs et à enrichir le jeu au fil des mises à jour.

Les premières critiques de la version PC sont positives, mais soulignent que des ajustements restent nécessaires. Autre point intéressant : Firaxis a mentionné la Nintendo Switch 2, laissant entendre qu’ils suivent de près les nouvelles fonctionnalités de la console et qu’un portage pourrait être envisagé.

Source : Firaxis