Le lancement de Civilization 7 approche, et les joueurs commencent à découvrir les nouveautés de cet opus tant attendu. Avec un système d’Âges totalement repensé, une diplomatie plus poussée et des mécaniques de combat revisitées, Firaxis veut moderniser la formule sans en perdre la richesse stratégique. Mais comme tout grand jeu, quelques ajustements étaient nécessaires. Bonne nouvelle : un premier patch est déjà là pour corriger plusieurs soucis signalés par les premiers testeurs. Gameplay, IA, interface... Voici ce qui change.

Déjà un patch pour Civilization 7

L’un des changements majeurs de Civilization 7 est son système d’Âges. À chaque passage dans une nouvelle époque, toutes les villes deviennent des bourgs. Ces derniers n’ont plus de production propre et doivent envoyer leurs ressources à la capitale. Pour retrouver leur autonomie, il faut investir de l’or.

Le problème ? Ce coût était parfois trop élevé, surtout en début de partie. Avec cette mise à jour, les prix des améliorations s’adaptent désormais à la vitesse de la partie. Résultat : une progression plus fluide et un meilleur équilibre économique.

Des combats plus dynamiques et une IA plus intelligente

Les batailles sont essentielles dans Civilization 7. Pourtant, l’IA avait une fâcheuse tendance à ignorer les districts lorsqu’elle attaquait une ville. Elle fonçait directement sur le centre-ville, ce qui facilitait trop la défense. Grâce à cette mise à jour, les ennemis attaqueront désormais aussi les cases autour des villes avant de viser le centre. Une petite correction qui change tout et oblige les joueurs à repenser leur stratégie défensive.

L’un des points faibles des premières versions du jeu Civilization 7 était la facilité avec laquelle on pouvait obtenir des accords de paix très avantageux. Même en étant en position de faiblesse, il suffisait de négocier un peu pour récupérer des territoires sans trop de résistance.

Ce n’est plus le cas. L’IA est désormais plus exigeante et réfléchira mieux avant de céder un territoire. Autre ajustement important : si vous êtes en guerre avec un leader, vous ne pourrez plus être en excellents termes avec un autre. Finies les alliances absurdes en pleine guerre.

Une interface plus claire et des graphismes mieux optimisés

Ce patch ne se contente pas d’améliorer le gameplay de Civilization 7. Il apporte aussi des changements bienvenus à l’interface et aux performances du jeu. Désormais, la minicarte affiche toutes les tuiles contrôlées, et pas seulement les centres de ville. Une amélioration qui rend la lecture du terrain plus claire. De plus, il est maintenant plus facile de voir quels bourgs envoient des ressources à quelles villes. Enfin, le jeu s’adapte mieux au matériel du joueur. La mise à l’échelle des textures est maintenant automatique, garantissant de meilleures performances sans avoir à modifier les réglages soi-même. Le jeu arrive le 11 février sur PS5, Xbox Series et PC.

Source : Firaxis