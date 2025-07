Après une mise à jour 1.2.2 bien remplie, Civilization 7 revient avec un patch plus léger, mais pas moins intéressant. La version 1.2.3, déployée le 22 juillet 2025, s’attaque à plusieurs demandes de longue date : transitions d’Ères plus souples, auto-exploration, nouvelle commandante, et surtout l’arrivée du premier contenu du DLC Right to Rule.

Des transitions d’Ères plus naturelles pour Civilization 7

C’est l’un des gros points de cette mise à jour de Civilization 7. Fini les transitions brutales d’une Ère à l’autre. Désormais, vous pouvez choisir un nouveau mode appelé "Continuité". Vos unités restent en place et évoluent automatiquement vers leur version moderne. Même les navires, marchands ou unités de siège suivent désormais la progression.

Autre ajout très utile : un compte à rebours de fin d’Ère, paramétrable entre 10 et 20 tours, vous donne le temps de finir vos projets avant le changement. De plus, les relations diplomatiques ne changent plus d’un coup : elles reviennent doucement à la neutralité, au fil des tours. Résultat, Civilization 7 est plus fluide, plus lisible, et beaucoup moins frustrant sur la durée.

Le retour attendu de l’auto-exploration

Elle avait disparu depuis Civilization 6, la voici de retour : l’auto-exploration. Vous pouvez enfin lâcher vos éclaireurs et vos navires dans la nature pour qu’ils explorent automatiquement. Ils cherchent à révéler les cases non visibles, à découvrir des cités, ou à tomber nez à nez avec une menace. Le système n’est pas encore parfait, mais c’est un bon début pour Civilization 7. Et Firaxis promet de l’améliorer dans les futures mises à jour, en se basant sur les retours des joueurs.

Si vous jouez Trung Trac, vous allez désormais pouvoir compter sur une nouvelle commandante unique : Trung Nhi, sa sœur historique. Elle arrive dès la production de votre première unité militaire, et vous accompagne à travers toutes les Ères dans Civilization 7.

Elle dispose d’un arbre de promotions exclusif, avec des bonus en jungle, en territoire ami, ou lorsqu’elle est entourée d’ennemis. En contrepartie, Trung Trac ne donne plus les 3 promotions gratuites au premier commandant. À noter : si vous continuez une partie commencée avant la mise à jour, Trung Nhi ne sera pas disponible.

Un nouveau contenu

C’est l’autre grosse nouveauté du patch Civilization 7 : le premier contenu du DLC Right to Rule, inclus dans l’édition Founder’s ou disponible à l’achat. Il ajoute :

Gengis Khan comme nouveau leader jouable, avec des bonus pour la cavalerie et la conversion d’unités indépendantes.

comme nouveau leader jouable, avec des bonus pour la cavalerie et la conversion d’unités indépendantes. Deux nouvelles civilisations : Assyrie , axée sur la conquête et la science. Vous gagnez une technologie en capturant une ville. Dai Viet , centrée sur la culture et la fortification. Ses villes gagnent de la Culture selon leur population.

Et quatre nouvelles Merveilles : le Mausolée d’Halicarnasse, Wat Xieng Thong, le Grand Bazar et la Mosquée Ubudiah.

Une deuxième partie du DLC de Civilization 7 est déjà prévue pour septembre, avec Lakshmibai, Silla et Qajar.

