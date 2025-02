Le grand jour est arrivé pour Civilization 7, mais Firaxis n’a pas attendu le lancement officiel pour déployer un premier patch correctif. Cette mise à jour 1.0.1, disponible dès maintenant sur PC, Mac, Linux et Steam Deck, vise à corriger plusieurs bugs et à améliorer certains aspects du gameplay.

Civilization 7 se met à jour pour le lancement

Les premières impressions sur Civilization 7 ont été mitigées, notamment à cause de problèmes d’interface et de génération de cartes. Firaxis a donc pris en compte ces retours et a apporté plusieurs correctifs importants. D’abord, la durée des âges en mode Épique et Marathon a été ajustée. Certains joueurs trouvaient qu’ils évoluaient trop rapidement, ce qui déséquilibrait le jeu. Avec ce patch, le rythme devrait être plus cohérent.

Les Cités-États bénéficient aussi d’un changement bienvenu. Au lieu de disparaître lors d’un changement d’âge, elles deviennent maintenant des puissances indépendantes amicales. De plus, elles recevront un renfort d’unités à l’ère de l’exploration et à l’époque moderne, ce qui devrait renforcer leur rôle stratégique sur la carte.

Côté combat naval sur Civilization 7, plusieurs ajustements ont été faits. Les unités maritimes utiliseront enfin les bonnes valeurs de force de combat et subiront bien des dégâts en retour après une attaque. Elles respecteront aussi mieux les déplacements après avoir vaincu un ennemi, évitant ainsi certaines frustrations en pleine bataille.

D’autres améliorations concernent la croissance des villes et le réseau ferroviaire. Un bug empêchait les villes de croître normalement après trop de bonus de croissance. Ce problème est maintenant corrigé. Quant aux lignes de chemin de fer, elles devraient mieux se connecter aux ports, facilitant ainsi la logistique et le développement des territoires.

Le cross-play coupé pour accélérer les mises à jour

Si ces corrections sont bienvenues sur Civilization 7, une décision risque de diviser la communauté : le cross-play entre PC et consoles est temporairement désactivé. Firaxis justifie cette mesure par un besoin d’accélérer les mises à jour sur PC. En désactivant le cross-play, l’éditeur peut publier des correctifs plus rapidement, sans être contraint par les délais de validation imposés sur consoles. Bonne nouvelle cependant, les joueurs consoles pourront toujours jouer entre eux sans problème. Mais ceux qui comptaient lancer des parties multi avec des amis sur PC devront attendre le retour du cross-play, à une date encore inconnue.

Firaxis en profite aussi pour améliorer l’intelligence artificielle de Civilization 7. Désormais, l’ordinateur proposera moins souvent des villes de grande valeur lors des traités de paix. Il prendra aussi davantage en compte les idéologies avant de déclarer une guerre ou de négocier une trêve.

L’interface, elle aussi, a été peaufinée. Plusieurs bugs graphiques ont été corrigés, notamment sur la minimap et les barres de santé des districts. Un nouvel indicateur signale également la fin des missions d’espionnage, permettant aux joueurs de mieux suivre leurs actions secrètes.

Source : Firaxis