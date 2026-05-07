Civilization 7 va accueillir l’une de ses plus grosses mises à jour depuis son lancement et elle apporte le changement le plus demandé depuis sa sortie.

Civilization 7 devait être la grande révolution de la licence, mais comme souvent avec les changements d’ère, tout ne se déroule pas exactement comme prévu. Depuis sa sortie, le 4X essuie de vives critiques de la part des joueurs, notamment sur plusieurs de ses systèmes, que Firaxis n’a eu de cesse de corriger depuis bientôt deux ans maintenant. Un chantier de longue haleine auquel viendront s’ajouter plusieurs nouveautés réclamées, à l’occasion du déploiement de la prochaine mise à jour de Civilization 7.

Une grande mise à jour attendue pour Civilization 7

« Lorsque Firaxis a commencé à imaginer Civilization 7, son ambition était de revisiter avec audace la structure classique de la série grâce à de nouvelles mécaniques ancrées dans une perspective historique plus nuancée », rappelle le studio dans son billet de blog. Le résultat, lui, on le connaît : une communauté loin d’être conquise et un studio obligé de passer les mois suivants à rafistoler le jeu tout en essayant de défendre sa vision initiale. C’est précisément l’objectif de la mise à jour « L’épreuve du temps », ainsi attendue pour le 19 mai sur PC et consoles. Un patch particulièrement attendu, puisqu’il est celui « qui transformera le plus profondément l’expérience de jeu ».

Il faut reconnaître que cette mise à jour de Civilization 7 apportera des changements et des nouveautés particulièrement réclamés depuis des mois par les joueurs. Le principale concerne la possibilité de conserver la même civilisation durant toute une partie, l’un des points de friction majeurs chez les vétérans de la licence. Firaxis promet également une refonte complète du système de Victoires, pour mieux récompenser les joueurs de Civilization 7 et leurs choix stratégiques. A cela s'ajoute un nouveau système de Triomphes, qui remplacera entièrement les orientations d’héritage avec davantage d’objectifs facultatifs, toujours plus exigeants.

A côté de ces trois grands piliers, la mise à jour de Civilization 7 embarquera également une série de nouveautés gratuites. Cela comprend une carte Continent fractal, un nouveau dirigeant qualifié d'« exceptionnel », des événements narratifs inédits, une nouvelle Assemblée des conseillers, des biomes et spécialistes mis à jour, ainsi que de nombreuses modifications d’équilibrage. L’équipe détaillera davantage cette mise à jour de Civilization 7 lors d’un livestream diffusé le 13 mai à 21h00, heure française, sur les chaînes officielles du jeu.

Bande-annonce en anglais

Les nouveautés de la mise à jour

Voici donc en résumé toutes les nouveautés attendues :

Civilisations à l’épreuve du temps

Un nouveau système de Victoires

Triomphes

Une nouvelle carte Continent fractal

Un nouvel écran Commerce

Une nouvelle Assemblée des conseillers dans Civilization 7

Une génération de carte mise à jour

De nouveaux événements narratifs

Des mises à jour des spécialistes et des biomes

De nouveaux contenus audio et musicaux

De nombreuses modifications d’équilibrage

Un nouveau dirigeant exceptionnel

Source : Firaxis