La dernière mise à jour de Civilization 7 est arrivée, et elle est massive. Le patch 1.2.0 introduit des dizaines de nouveautés, améliore le gameplay à tous les niveaux, et répond à de nombreuses attentes de la communauté. Mais derrière ce patch impressionnant se cache aussi une déception : certains joueurs, notamment sur Nintendo Switch, devront encore patienter.

Un patch solide pour Civilization 7, riche en contenu

Avec cette version 1.2.0, Firaxis frappe fort sur Civilization 7. Nouveaux contenus, équilibrages, retouches techniques... rien n’a été laissé de côté. Parmi les ajouts les plus marquants de cette mise à jour, on note l’arrivée de dix nouvelles ressources comme les mangues, le riz, les lamas ou encore les rubis. Chacune apporte ses propres effets et débloque de nouveaux événements narratifs, ajoutant de la variété aux parties.

Firaxis a également revu en profondeur la croissance démographique, avec un nouveau système de gestion de la nourriture plus fluide et plus équilibré sur l’ensemble des ères. Autre nouveauté appréciée : le mode “Un tour de plus” permet désormais de prolonger sa partie même après avoir remporté la victoire, pour le simple plaisir de développer son empire. Enfin, le mode multijoueur en équipes fait son grand retour, avec une coopération renforcée entre coéquipiers, notamment grâce au partage de la visibilité, des alliances et des statuts diplomatiques.

Ajoutez à cela des dizaines de correctifs, une meilleure IA, une diplomatie renforcée et un grand soin apporté à l’interface : le jeu gagne en profondeur et en confort. Malgré l’ampleur du contenu, tout le monde ne pourra pas en profiter tout de suite. Firaxis l’a annoncé noir sur blanc : le patch 1.2.0 n’est pas encore disponible sur Nintendo Switch. Il arrivera plus tard, avec la sortie du jeu Civilization 7 sur Nintendo Switch 2, prévue pour juin. Une décision qui laisse de côté les joueurs Switch actuels, pourtant fidèles depuis le début. Et qui donne l’impression que certaines plateformes passent désormais au second plan.

Une mise à jour qui prépare l’avenir

Ce patch n’est pas qu’une série de correctifs. Il sert aussi de socle technique pour les évolutions futures. L’objectif est clair : rendre Civilization 7 plus modulaire, plus riche, et capable d’accueillir davantage de joueurs et de scénarios. Des fonctions comme le démarrage dans les "Distant Lands" ou l’extension du multijoueur dans certaines ères sont déjà dans les tuyaux. Ce patch s’inscrit donc dans une logique de long terme. Une bonne nouvelle pour les joueurs sur PC et consoles de salon… un peu moins pour les autres.

Impossible de ne pas saluer l’attention portée aux détails de ce patch de Civilization 7. L’équilibrage de l’espionnage, la révision de l’économie, ou encore l’amélioration des comportements IA montrent que Firaxis écoute les retours de sa communauté. Et les effets sont immédiats : le jeu gagne en cohérence, en fluidité, et en profondeur stratégique.

De nombreux ajustements visent aussi à rendre les civilisations axées sur la nourriture ou le commerce plus viables. Une bonne chose pour la variété des parties.

