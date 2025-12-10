Civilization 7 revient en force avec une mise à jour majeure et gratuite qui ajoute une tonne de contenus inédits et améliore les systèmes-clés du jeu.

Firaxis tient le cap. De fait, la nouvelle mise à jour de Civilization 7 vient de sortir. Dans la continuité des avancées du jeu ces derniers mois, elle marque un tournant important pour beaucoup de joueurs. De plus, elle apporte tout un tas de nouveaux contenus gratuits, ce qui devrait plaire à beaucoup. Voilà qui promet une belle fin d'année pour le jeu de stratégie.

Civilization 7 rebat les cartes du monde

Après celle de novembre, la mise à jour 1.3.1 de Civilization 7 introduit une toute nouvelle carte. Mélange entre contient et archipel, elle met à disposition de grandes îles séparées par des étendues d'eau profonde. Ce nouveau territoire du nom de « Mers fracturées » a tout pour ravir les amateurs d'exploration maritime, indispensable pour s'établir stratégiquement. Au cours de vos pérégrinations, vous remarquerez peut-être aussi que le jeu en a profité pour revisiter la gestion des biomes avec des effets météos plus convaincants.

© Firaxis.

En matière de gameplay, Firaxis s'est attaché à offrir un meilleur équilibrage. Plusieurs nations sont concernées, notamment l'Égypte, la Russie, l'Amérique ou encore Rome. Ce faisant, les développeurs ont souhaité harmoniser les styles de jeu, sans pour autant mettre de côté les spécificités propres à chacune. De plus, la mise à jour de Civilization 7 est l'occasion d'apporter des correctifs sur certains points dont les joueurs se plaignaient depuis déjà un moment. La diplomatie, l'espionnage et la gestion miliaire ont donc été revus. De fait, l'IA adopte désormais des comportements plus cohérents en milieu et fin de partie.

Encore plus de contenus gratuits

Le studio profite également de la nouvelle mise à jour de Civilization 7 pour sortir la seconde partie du DLC Tides of Power disponible jusqu'au 5 janvier 2026. Dès à présent, les joueuses et joueuses peuvent s'embarquer dans l'aventure avec deux nouvelles civilisations : l'Islande et l'Empire ottoman. Une nouvelle leadeuse est aussi de la partie en la personne de Sayyida al Hurra.

Enfin, la mise à jour 1.3.1 marque l'arrivée de la Grande Bibliothèque en jeu. Il s'agit d'un ajout des plus intéressants puisqu'il renforce la progression scientifique. Il ouvre notamment trois emplacements de Codex, ce qui densifie encore davantage vos opportunités d'amélioration.