Civilization 7 continue de se construire pas à pas. Après une première feuille de route prometteuse en mars, les développeurs de chez Firaxis reviennent avec des détails concrets sur la prochaine mise à jour. Elle est prévue pour le 22 avril 2025 (sauf retard de dernière minute) et apporte son lot de nouveautés très attendues. Au programme : de nouvelles ressources, des ajustements de gameplay, du multijoueur en équipe et même un mode infini pour les insatiables. Voici ce qu’il faut retenir.

Une grosse mise à jour Civilization 7

Première grosse évolution : les ressources. Dix nouvelles vont faire leur apparition sur Civilization 7, chacune accompagnée de ses propres événements narratifs. C’est plus qu’un simple ajout cosmétique : cela enrichit l’expérience de jeu et la diversité des situations.

Autre changement important : la répartition des ressources devient partiellement aléatoire. Bien sûr, certaines ressources-clés resteront garanties à chaque Âge pour assurer une progression cohérente sur Civilization 7. Mais autour de ça, la carte sera plus imprévisible. Résultat : chaque partie sera différente, et l’exploration redeviendra un vrai enjeu stratégique.

À cela s’ajoute un nouveau concept : l’identité des hémisphères. Certaines ressources rares notamment les trésors n’apparaîtront plus que sur un continent ou un hémisphère spécifique. De quoi donner plus de personnalité aux cartes, et pousser les joueurs à sortir de leur zone de confort.

Enfin, les ressources de type “trésor” gagnent en importance. Elles offriront désormais des effets passifs utiles, même sans être exploitées dans des flottes de trésor. Et certaines anciennes ressources comme les chevaux ou les fourrures basculent dans cette catégorie. Voilà de quoi revoir ses priorités dès les premiers tours de Civilization 7.

La nourriture enfin utile jusqu’à la fin

Un autre point qui posait problème : la croissance des villes de Civilization 7. Jusqu’ici, une fois passé le cap des 8 ou 9 habitants, la progression devenait terriblement lente. Résultat : investir dans la nourriture n’était plus vraiment rentable, surtout en fin de partie.

Ce souci est désormais corrigé. Le système de croissance a été revu. L’ancienne formule, trop punitive, est remplacée par un modèle plus progressif. Les villes continueront de croître naturellement, même dans les Âges avancés. Et ce, sans avoir à attendre 40 tours par habitant. Bonne nouvelle aussi pour les civilisations centrées sur l’agriculture, comme les Incas de Pachacuti. Elles devraient désormais être beaucoup plus compétitives.Cerise sur le gâteau : l’IA profitera elle aussi de ces ajustements, et devrait mieux développer ses villes. Un petit conseil au passage : pensez peut-être à baisser d’un cran le niveau de difficulté…

Un mode infini pour prolonger le plaisir

On en rêvait, c’est enfin là. Un mode “Juste un tour de plus” fera son entrée avec la mise à jour sur Civilization 7. Une fois la partie officiellement terminée, vous pourrez continuer à jouer sans limite, juste pour le plaisir de peaufiner votre empire ou de tester des idées. Aussi, les fans du multijoueur seront ravis : le mode équipes fait son grand retour. Vous pourrez désormais vous associer à d’autres joueurs pour affronter le monde à plusieurs.

En plus des nouveautés majeures, cette mise à jour 1.2.0 de Civilization 7 inclut une série de petites améliorations qui simplifient la vie :

Recherche automatique : si vous sélectionnez une technologie ou une doctrine lointaine, les étapes intermédiaires seront ajoutées automatiquement à votre file d’attente.

: si vous sélectionnez une technologie ou une doctrine lointaine, les étapes intermédiaires seront ajoutées automatiquement à votre file d’attente. Réparation en un clic : une nouvelle option “Réparer tout” permettra de restaurer facilement les bâtiments endommagés dans vos villes.

: une nouvelle option “Réparer tout” permettra de restaurer facilement les bâtiments endommagés dans vos villes. Moins de catastrophes naturelles : la fréquence des événements climatiques est réduite sur les niveaux de danger faible ou moyen, pour des parties un peu plus sereines.

: la fréquence des événements climatiques est réduite sur les niveaux de danger faible ou moyen, pour des parties un peu plus sereines. Des cartes plus crédibles : les types de cartes comme Continents Plus ou Terra Incognita profitent d’une meilleure gestion de l’érosion côtière, en particulier près des pôles.

: les types de cartes comme Continents Plus ou Terra Incognita profitent d’une meilleure gestion de l’érosion côtière, en particulier près des pôles. Interface et performances : des dizaines de petits ajustements techniques et visuels sont également prévus pour rendre l’expérience plus fluide et agréable.

Source : Firaxis