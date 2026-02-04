Civilization 7 a beaucoup de chemin à faire pour corriger le tir après une sortie compliquée. Sa première mise à jour de l'année vient justement de sortir, avec plusieurs nouveautés au programme.

L'année commence sur les chapeaux de roues pour Civilization 7, qui s'apprête à fêter son premier anniversaire. L'équipe de Firaxis s'exprimait il y a quelques jours au sujet du programme pour l'année à venir, avec la volonté de sauver les meubles après une sortie compliquée. La première grosse mise à jour de 2026 sort justement aujourd'hui, avec plusieurs nouveautés. Alors, quoi de neuf pour le jeu de stratégie de 2K Games ?

C'est désormais officiel : l'équipe derrière Civilization 7 travaille depuis plusieurs mois sur son plus gros patch de 2026, qui entend corriger plusieurs défauts du titre critiqué par la communauté depuis sa sortie. Le patch s'appellera "Test of Time", et on vous présentait hier son contenu en détail. Mais en attendant cette mise à jour majeure, les joueurs ont une autre surprise pour patienter. La mise à jour 1.3.2 sort aujourd'hui et ajoute déjà une belle poignée de contenu.

La dernière mise à jour de Civilization 7 répare certains aspects du jeu

Présentée de façon très expansive sur le blog officiel du jeu, ce patch ajoute plusieurs fonctionnalités attendues qui devraient ravir les joueurs. Déjà, c'est un personnage bien connu qui fait son grand retour : Gilgamesh, roi d'Uruk, est désormais jouable dans Civilization 7. Dirigeant résolument axé autour des combats, il se spécialise dans les aspects diplomatiques et militaires et peut gagner de la force en éliminant des unités ennemies. Il a aussi tout intérêt à fonder des alliances pour consolider ses capacités.

Gilgamesh, le nouveau Dirigeant jouable de Civilization 7

Les autres ajouts majeurs de cette mise à jour sont plutôt d'ordre ergonomique, un aspect sur lequel les joueurs attendent de nombreux changements. Les info-bulles présentes en jeu pour nous expliquer certaines mécaniques peuvent désormais être ouvertes comme des tiroirs. C'est une idée inspirée du travail de Paradox sur Crusader Kings 3, qui permet d'accéder à de nouvelles informations d'un simple mouvement de souris. Et dans un jeu aussi dense que Civilization 7, ce n'est clairement pas du luxe.

L'équipe parle également d'un nouveau filtre pour obtenir des informations sur les cases de notre empire : un calque d'Attrait. Il permet d'identifier rapidement les cases appréciées par la population, de localiser les Merveilles et de connaître le niveau de contentement de la population à un endroit donné.

Vous pouvez retrouver l'ensemble du patch notes sur cette page, et découvrir tous les changements apportés à l'intelligence artificielle et l'équilibrage. Civilization 7 semble avoir remis sa machine en marche pour corriger ses défauts en 2026, et on a hâte de voir sortir sa mise à jour Test of Time pour voir si, oui ou non, elle permettra enfin au jeu de briller comme il se doit.