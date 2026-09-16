Plus d’un an et demi après sa sortie particulièrement décriée par les vétérans de la licence, Civilization 7 continue de s’améliorer progressivement, au gré des mises à jour. Firaxis n’a en effet eu de cesse d’améliorer le 4X en réponse aux critiques et demandes des joueurs, notamment en travaillant main dans la main avec eux. La mise à jour 1.5.0 vient compléter ces efforts avec plusieurs améliorations de qualité de vie, ainsi que la carte Terre, très attendue. On fait le point sur ce que cette mise à jour 1.5.0 de Civilization 7 a dans le ventre.

Que change la mise à jour 1.5.0 de Civilization 7 ?

2K et Firaxis Games ont ainsi déployé ce 15 septembre 2026 la mise à jour 1.5.0 de Civ 7 sur PC et consoles. Le patch arrivera cependant ultérieurement sur Nintendo Switch 2 et première du nom, sans date communiquée à l’heure où ces lignes sont écrites. L’update marquera surtout l’arrivée de la très attendue Carte Terre, qui propose des emplacements de départ réels pour fêter dignement les 35 ans de la licence, ainsi que la réinvention des cartes Terra Incognita et Aléatoire. Cette nouvelle carte de Civilization 7 va ainsi générer les pays, fonctionnalités et ressources du monde réel pour mieux jouer avec l’Histoire. Concrètement, vous débuterez votre campagne sur le lieu où votre civilisation a débuté dans le vrai monde, avec un ensemble de Merveilles généré aléatoirement.

Autre nouveauté bienvenue, la possibilité de Payer de l’Influence pour rester neutre et ne plus être forcé d’entrer dans une guerre déclenchée par un allié. Cela permettra, entre autres, de maintenir votre alliance sans entrer en conflit. Le gameplay façon Suisse finalement, qui aura cependant un prix, puisqu’il faudra systématiquement remettre la main au portefeuille tous les dix tours. La mise à jour 1.5.0 de Civilization 7 dépoussière également l’interface utilisateur en y apportant également des outils comme une nouvelle règle radiale permettant de mesurer instantanément les distances de trois ou six cases, ou des Info-bulles améliorées, qui détaillent désormais davantage l’attrait et la puissance des unités, par exemple.

Le DLC payant, collection de contenu Panthéon, dispo

La mise à jour 1.5.0 de Civilization 7 s’accompagne également de l’arrivée de la collection de contenu Panthéon, facturée 19,99€. Cette dernière ajoute des dirigeants historiques piochés directement dans les précédents opus, dont George Washington et la Reine Élisabeth Ier, ainsi que trois nouvelles civilisations (la Babylone, les Gaulois et l'Angleterre). Concrètement, cette collection propose :

2 nouveaux dirigeants Elizabeth I, avec les attributs Culturel et Économique George Washington, avec les attributs Diplomate et Expansionniste

3 nouvelles civilisations pour Civilization 7 Babylone (Âge d'apogée : Antiquité. Attributs : Culturel, Expansionniste) Gaulois (Âge d'apogée : Antiquité. Attributs : Économique, Expansionniste) Angleterre (Âge d'apogée : Âge de l'exploration. Attributs : Économique, Culturel)



Source : Firaxis