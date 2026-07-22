Firaxis a dévoilé les contours de la mise à jour 1.4.2 de Civilization 7, qui sera déployée la semaine prochaine. Un nouveau dirigeant a également été annoncé.

Plus d’un an après la sortie de Civilization 7, Firaxis poursuit son vaste chantier d’amélioration. Face aux vives critiques de la communauté, le studio n’a eu de cesse de répondre aux demandes des joueurs à grands renforts de mises à jour, dont « À l'Épreuve du Temps », déployée en mai dernier. Cette dernière introduisait des changements réclamés depuis les débuts chahutés du jeu de stratégie, notamment autour de son système d’Âges, qui obligeait les joueurs à changer de civilisation à chaque nouvelle période. Mais la grande reconquête de sa communauté n’est pas encore terminée. Les développeurs publieront donc une nouvelle mise à jour de Civilization 7 le 27 juillet 2026 et une partie de son contenu a déjà été dévoilée.

La mise à jour 1.4.2 de Civilization 7 datée

Il ne faudra cependant pas s’attendre à des changements aussi conséquents que ceux apportés par le patch « À l'Épreuve du Temps ». La mise à jour 1.4.2 de Civilization 7 s’attardera en effet sur quelques améliorations de gameplay, des ajustements de l’interface, le tout accompagné par l’arrivée d’un nouveau dirigeant en tant que contenu additionnel payant. La principale nouveauté de cette update gratuite concernera ainsi les négociations diplomatiques. Les accords de paix gagneront en souplesse, puisqu’il sera désormais possible de mettre sur la table de l’Or et de l’Influence lors des négociations, en plus des colonies déjà échangeables.

Second chantier confirmé de cette mise à jour 1.4.2 de Civilization 7, l’interface. Le panneau des Relations entre dirigeants signalera désormais qui est à l’origine des principaux événements. Les notifications fourniront également davantage de contexte sur les intentions de vos rivaux. A cela s’ajoutent plusieurs améliorations diverses. Les Victoires spécifiques pourront désormais être activées ou désactivées individuellement. La fonctionnalité sera par ailleurs enfin compatible avec « À l'Épreuve du Temps ». Le dirigeant Ashoka, dans sa variante « World Renouncer » profitera également d’un rééquilibrage.

Un nouveau dirigeant et des améliorations déjà prévus

Si cette mise à jour 1.4.2 de Civilization 7 pourrait encore réserver quelques surprises lors de son déploiement, Firaxis a déjà confirmé qu’elle ne comprendrait aucune nouveauté liée à la cartographie. Le studio précise cependant travailler sur des nouveautés plus ambitieuses, qui arriveront ultérieurement dans un futur patch.

En parallèle, le jeu accueillera également Yi Sun-sin, le célèbre amiral coréen, en tant que nouveau dirigeant jouable dans le cadre de la collection « Brush and Blade », un DLC payant. Disponible lui aussi la semaine du 27 juillet, il fait partie d’un pack qui comprendra, à terme, un second leader, de quatre civilisations inédites et quatre nouvelles Merveilles.

Aperçu de Yi Sun-sin dans Civ 7.

Source : Firaxis