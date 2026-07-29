Pile à l’heure, Civilization 7 a déployé sa nouvelle mise à jour majeure. Le jeu de stratégie en 4X passe donc en version 1.4.2, et fait des changements demandés par la communauté.

Firaxis poursuit son chantier de longue haleine. Après plusieurs mois consacrés à revoir les fondations du 4X à grands coups de mises à jour, le studio poursuit ses efforts, tout en prenant en compte les retours de la communauté, avec le déploiement du patch 1.4.2 de Civilization 7 qui marque également l’arrivée d’un nouveau dirigeant pour les possesseurs la collection payante Brush and Blade.

Civilization 7 déploie sa mise à jour 1.4.2

Civilization 7 passe donc en version 1.4.2. La principale nouveauté de cette mise à jour concerne ainsi les traités de paix. Jusqu'alors, les négociations se limitaient principalement à des échanges de colonies, un système jugé trop rigide par la communauté. Il sera dorénavant possible de proposer en plus de l'or et de l'influence pour tenter de mettre un terme à un conflit. Dans cette même optique, des améliorations entre les dirigeants ont été déployées, afin d'offrir plus de contrôle et de clarté sur vos stratégies diplomatiques. L'interface des négociations a également été revue à cet effet avec la mise à jour 1.4.2 de Civilization 7. Elle marque aussi le retour d'une fonctionnalité réclamée depuis la refonte des conditions de victoire introduite avec le patch L'épreuve du temps. Il est maintenant possible de désactiver ou activer des types de Victoires spécifiques afin de mieux personnaliser vos parties.

Cette mise à jour 1.4.2 de Civilization 7 s'accompagne également du lancement de la seconde partie du DLC payant Brush and Blade. Après le Japon le mois dernier, cap cette fois sur la Corée avec l'arrivée du célèbre amiral Yi Sun-sin, ainsi que des civilisations Goryeo et Joseon.

Patch notes de la version de Civilization 7

Accords de paix améliorés

Nous avons ajouté de nouvelles options aux Accords de paix pour que vous puissiez régler vos différends comme un véritable homme d'État (ou comme un conquérant très pragmatique).

Les accords de paix ne se limitent plus à un marché immobilier ! Là où vous ne pouviez auparavant échanger que des Colonies, vous pouvez désormais mettre de l'Or et de l'Influence sur la table pour résoudre vos conflits. À noter : les montants d'Or et d'Influence échangeables sont déterminés par l'Âge ; nous avons choisi de nous concentrer sur des sommes forfaitaires significatives afin de mieux maîtriser l'économie de la guerre et, surtout, de permettre à l'IA de mieux négocier.

Comme pour la plupart de nos changements, nous complétons le tout par une nouvelle interface pour améliorer l'expérience globale. L'écran d'Accord de paix sera plus coloré et plus compact et — oui ! — vous pouvez maintenant fermer temporairement un Accord de paix pour examiner la carte et prendre une décision véritablement éclairée au moment d'échanger des Colonies.

Nous avons encore d'autres nouveautés en réserve pour approfondir la Diplomatie et la Guerre, notamment de nouveaux moyens d'entretenir vos alliances sans participer aux guerres de vos alliés. Restez à l'écoute !

Relations entre dirigeants améliorées

Aucun empire n'est complet sans un peu de diplomatie habile, et avec cette mise à jour, nous vous permettons de suivre plus facilement l'évolution de vos rapports avec les autres Dirigeants. Pour commencer, le panneau Relation entre dirigeants indique désormais quel Dirigeant est à l'origine d'un événement ayant modifié votre relation (par exemple, lequel des deux a lancé une Initiative).

Nous ajoutons également plus d'informations aux notifications d'Intentions des dirigeants, ainsi que de nouveaux messages inédits de la part des Dirigeants lorsque leurs Intentions modifient significativement votre relation.

Notification d'Intentions

Par ailleurs, nous avons revu l'action diplomatique Réconciliation. Auparavant, vous ne pouviez engager une Réconciliation qu'avec un adversaire Hostile. Vous pouvez maintenant tendre la main plus tôt et engager une Réconciliation avec un dirigeant Inamical également.

Collection de contenu : Civilization 7 Brush and Blade Partie 2

Lancée en même temps que la Mise à jour 1.4.2, voici la seconde partie de notre dernière collection de contenu payant : Brush and Blade.* Cette collection plonge au cœur de l'histoire de l'Asie de l'Est et explore l'équilibre entre l'art et le conflit, entre l'ambition et la force d'âme. La Partie 2 comprend : Nouveau dirigeant : Yi Sun-sin Nouvelles civilisations : Goryeo et Joseon Personnalisation supplémentaire : une nouvelle bordure pour votre profil de joueur



Notes de mise à jour du patch 1.4.2 de Civilization 7

Gameplay

IA

Correction d'un problème signalé où l'IA Gilgamesh continuait de conclure de nouvelles alliances après avoir trouvé son meilleur ami, sans tirer parti de son bonus de Soutien à la guerre.

Correction d'un problème où l'IA n'utilisait pas l'action Disperser le clan Shinobi lorsque le joueur déplaçait un Shinobi près d'une Unité militaire du Dirigeant IA.

Diplomatie et Accords de paix

En plus des Colonies, l'Or et l'Influence peuvent désormais être échangés lors des négociations d'un Accord de paix.

Note des développeurs : la quantité d'Or et d'Influence échangeable est fixée par Âge. Plutôt que de retoucher un accord en boucle pour gratter quelques points d'Or, nous avons choisi de nous concentrer sur des sommes forfaitaires significatives. Échanger des Rendements par montants prédéfinis nous permet de mieux maîtriser l'économie de la guerre et de faire mieux négocier l'IA.

L'écran d'Accord de paix a été revu avec un design plus compact et peut être fermé temporairement pendant les négociations afin que les joueurs puissent examiner la carte.

L'Initiative de Réconciliation peut désormais être utilisée avec les dirigeants Hostiles OU Inamicaux, et non plus uniquement Hostiles.

L'écran Relation entre dirigeants indique désormais quel dirigeant est à l'origine d'un événement ayant modifié la relation (à savoir qui a lancé une Initiative ou déclaré la guerre).

Ajout de nouveaux messages inédits lorsque des Intentions modifient significativement votre relation avec un autre Dirigeant.

Puissances indépendantes

Les Puissances indépendantes ne construisent plus des fortifications à outrance au début de chaque tour.

Divers

Vous pouvez désormais activer ou désactiver chacune des conditions de Victoire individuellement (y compris les scores correspondants). Compatible avec les Victoires retravaillées de Test of Time !

Correction d'un problème où le Machu Picchu pouvait devenir un District impossible à capturer lorsqu'il était entouré de murs.

Mise à jour des descriptions dans Civilization 7 des Intentions de Toyotomi Hideyoshi pour plus de cohérence entre les différentes sources.

Correction d'un problème où la Célébration Despotisme pouvait se cumuler plusieurs fois.

Correction d'un problème où la capacité passive du Gouvernement Revolución du Mexique affectait tous les joueurs dans les parties comprenant le Mexique.

Plusieurs modifications ont été apportées pour résoudre des plantages et améliorer la stabilité globale.

Militaire

Correction d'un problème signalé où l'IA pouvait empiler plusieurs Unités de combat dans un Hôtel de ville. (Désolé l'IA, plus de piles de la mort !)

Correction d'un problème empêchant l'apparition des Unités achetées lorsque les Quartiers étaient occupés.

Triomphes

Les Défis de dirigeant basés sur les Triomphes accordent désormais systématiquement le crédit d'achèvement.

Note des développeurs : nous avons identifié la cause profonde de ce problème et nous nous excusons auprès de tous ceux qui ont manqué de l'XP de dirigeant à cause de cela. Le problème est résolu à partir de la Mise à jour 1.4.2. Bien que nous n'ayons pas actuellement la possibilité de restaurer l'XP perdue, nous étudions activement des améliorations de nos outils côté serveur qui nous le permettraient à l'avenir. Si vous avez rencontré ce bug et souhaitez être tenu informé, cliquez sur « Suivre » sur notre page des Problèmes connus : vous recevrez un e-mail dès que des informations seront disponibles. Merci de votre patience !

Correction d'un problème où certaines Dédicaces n'apparaissaient pas au début de l'Âge suivant.

Résolution d'un problème où la Tradition Ngatu I des Tonga appliquait à tort +1 Culture aux Bâtiments d'entrepôt.

Correction d'un problème où un Colon n'apparaissait pas lorsque les joueurs terminaient le Triomphe « De Nagu à Nagu » alors qu'un Commandant occupait la Capitale.

Dirigeants et civilisations

Ajout du nouveau dirigeant DLC Yi Sun-sin.

Ashoka, le Renonçant : Ashoka avait été affaibli en raison des changements d'équilibrage apportés par Test of Time ; nous pouvons désormais le remettre au niveau en exploitant nos nouvelles mécaniques de Bonheur. Nouvelles compétences :

+1 Nourriture dans les Villes pour chaque tranche de 5 points de Bonheur excédentaire (inchangé)

+10 % de Nourriture dans toutes les Colonies Heureuses pendant une Célébration, ou +15 % dans les Colonies Joyeuses, ou +20 % dans les Colonies Extatiques. (Auparavant : +10 % de Nourriture dans toutes les Colonies pendant une Célébration)

Les Bâtiments de bonheur, de nourriture et exclusifs gagnent un bonus de proximité de +1 Bonheur pour tous les Aménagements. (Auparavant : uniquement les Bâtiments exclusifs)

Note des développeurs : cela se cumule ! Un Bâtiment de nourriture/bonheur ou un Bâtiment exclusif de bonheur en reçoit donc le double.

Civilisations

Ajout de la nouvelle civilisation DLC Goryeo (apogée à l'Âge de l'exploration).

Ajout de la nouvelle civilisation DLC Joseon (apogée à l'Âge moderne).

Interface / Expérience utilisateur de Civilization 7

Alignement et espacement

Amélioration de l'alignement des emplacements sur l'écran Choisir les Dédicaces en basse résolution.

Amélioration de l'alignement des icônes et des éléments sur les écrans de Détails de la civilisation.

Spécifique à la manette

Le joueur n'est plus bloqué par des éléments non constructibles lors de la consultation de la « liste masquée » du menu de Production.

Les menus de sélection de civilisation et de dirigeant conservent leur fonction de défilement après avoir été quittés puis rouverts dans le salon multijoueur.

Le fonctionnement de la manette reste stable lorsque le joueur se déconnecte du réseau.

L'icône des Héritages apparaît désormais correctement dans le menu radial pendant le tutoriel.

Amélioration du fonctionnement du curseur lors de la navigation dans les différents écrans et menus.

Le menu radial et le panneau d'Unité ne peuvent plus être ouverts en même temps.

La barre de défilement du menu Héritages peut désormais être déplacée plus facilement vers le bas.

Le bouton « Inspecter » reste fonctionnel dans le menu Victoires pendant le passage au tour suivant.

Les infobulles des icônes de ressources ne tremblent plus lorsqu'elles sont mises en surbrillance dans l'écran Commerce.

Les infobulles de case sont désormais masquées lorsque le menu des Chefs-d'œuvre est ouvert.

Général

Les Colonies nouvellement fondées ne porteront plus le même nom que votre Capitale.

L'interface des emplacements de Spécialistes s'affiche désormais correctement comme inactive lors de la consultation de cases Endommagées / Pillées / touchées par des Retombées radioactives avec le filtre de Croissance.

L'écran de défaite de Heian se déclenche désormais correctement en cas d'abandon pendant l'Antiquité.

La fenêtre « Choisissez votre Conseiller » n'apparaît plus deux fois lors du passage d'un tour où une Unité se déplaçait automatiquement.

Le survol du texte des Ressources de trésor dans l'onglet Trésor du menu Commerce joue désormais le bon effet sonore avec la Narration au survol.

L'axe des tours du graphique de Victoire économique est désormais correctement synchronisé avec le tour en cours.

Les portraits de dirigeants ne disparaissent plus lors de l'ouverture de l'onglet Victoire économique pendant le passage au tour suivant.

Sélectionner « Itsaraprahab » en fermant le menu Diplomatie d'une Puissance indépendante ne provoque plus de plantage de Civilization 7.

Le bouton Activer le Grand personnage d'Oshikochi No Mitsune devrait désormais fonctionner correctement lorsqu'il se trouve sur une case comportant un Bâtiment de culture terminé et un Bâtiment de culture en construction.

L'écran de Sélection du gouvernement indique désormais quels Dogmes sont nécessaires pour débloquer une Tradition.

L'interface Se lier d'amitié avec une Puissance indépendante dans le menu Diplomatie affiche désormais correctement les deux Dirigeants les mieux placés dans la course à l'amitié d'une Puissance indépendante.

La capacité Tir concentré du Commandant de flotte peut désormais cibler les Districts fortifiés abritant des Unités en garnison.

La minuterie de progression apparaît désormais correctement au survol des mots-clés d'une infobulle lorsque le verrouillage automatique des infobulles est activé.

La surbrillance de déplacement des Unités exclut désormais correctement les cases non valides et les cases des unités ayant épuisé leur mouvement.

Correction d'un problème où les joueurs ne pouvaient plus sélectionner d'Unités après avoir déclenché le tutoriel de l'Exploration pendant l'Antiquité.

Le bouton « Juste encore un tour » n'est plus présent lorsque le joueur choisit « Plus de tours » après avoir perdu face à un adversaire IA.

La barre d'XP de dirigeant ne manque plus de s'afficher lors de la consultation du menu de progression.

[MJ] L'onglet Amis ne remplace plus l'onglet Salon lors de l'ouverture du menu social dans le salon Internet.

L'image promotionnelle change désormais correctement lors du changement d'onglet via les pastilles du menu Carrousel.

[Steam, Windows uniquement] Si un pilote obsolète provoque un plantage, une fenêtre en informera le joueur.

Hotseat

L'écran de changement de joueur apparaît désormais correctement lorsque la minuterie de tour atteint 0 alors que le menu Diplomatie est ouvert.

Le menu du Conseil des conseillers n'est plus vide lors du chargement de la sauvegarde créée par le client en mode Hotseat.

La fenêtre « Fermer la proposition d'Accord de paix ? » apparaît désormais correctement lorsque le joueur destinataire sélectionne le bouton « Fermer » dans le menu Accord de paix.

Les emplacements de sélection du menu Choisir les Dédicaces s'enregistrent désormais correctement pour le joueur non-hôte lorsqu'une minuterie de tour est active.

Les joueurs ne peuvent plus observer le tracé de déplacement des unités des autres joueurs lors de la consultation du brouillard de guerre.

La minuterie de tour bénéficiera désormais d'un temps de tour prolongé lors du premier tour de l'Antiquité.

Les Triomphes « Premier à… » sont désormais correctement verrouillés pour les autres joueurs et effacés de leur journal dès qu'un joueur les a accomplis.

Le survol du texte du rideau de joueur Hotseat annonce désormais correctement le nom du Dirigeant avec la Narration au survol.

L'écran de défaite apparaît désormais correctement lorsque le joueur actif est vaincu dans une partie à deux joueurs.

Modifications de texte

Les menus de Diplomatie disposent désormais d'une iconographie facilitant l'identification des actions.

Les descriptions des attributs de dirigeant ne disparaissent plus lors du changement d'onglet dans le menu Attributs du dirigeant.

Les « Plafonds de villes » ont été renommés « Limites de villes » afin d'harmoniser la terminologie dans l'ensemble de Civilization 7.

Infobulles

Le panneau Détails de la ville dispose désormais d'une infobulle détaillant les Aménagements « de base » de la Colonie, accessible via une petite icône à côté de l'en-tête Aménagements.

Par exemple, si une Colonie possède une case avec une Ferme et une case qui accueillait une Ferme mais porte désormais un Aménagement exclusif, cette infobulle indique que la Colonie compte 2 Fermes.

De nouvelles infobulles pour la Population et la Production ont été ajoutées, accessibles en survolant les Bannières de ville avec le curseur de la souris.

Vous pouvez maintenant maintenir Inspecter sur une infobulle pour la masquer définitivement, et maintenir Inspecter à nouveau pour la faire réapparaître.

Correction de plusieurs cas où les infobulles ne se fermaient pas correctement.

Civilization 7 ne plante plus lors de l'ouverture de nombreuses infobulles imbriquées.

Mods de Civilization 7

Note pour les moddeurs utilisant utility-serialize.js : cet utilitaire fournit un « catalogue » permettant de stocker et de récupérer des paires clé/valeur arbitraires pour le monde ou par joueur, et a été considérablement modifié depuis le dernier correctif. Les mods utilisant actuellement ce fichier peuvent rencontrer des cas où les valeurs lues immédiatement après une écriture dans un « catalogue » sont incorrectes : ces mods doivent être mis à jour pour attendre un événement confirmant la fin de l'opération d'écriture avant de lire les valeurs. Les catalogues sont actuellement vidés à chaque Âge par défaut. Une prochaine version les fera persister d'un Âge à l'autre. Consultez le fichier utility-serialize.ts correspondant dans le SDK pour plus de précisions sur son utilisation.

Audio

Ajout d'une nouvelle piste d'ambiance de guerre Test of Time pendant l'Antiquité.

Correction de cas d'effets sonores incorrects ou superposés.

Correction d'un problème signalé où les voix de l'écran de chargement continuaient de se faire entendre après l'entrée dans une partie multijoueur.

Les thèmes des civilisations se mettent désormais correctement à jour lors du changement de joueur en multijoueur Hotseat.

Spécifique aux plateformes

Switch Correction d'un problème où l'IA ne déclarait pas la guerre malgré des relations Hostiles (ce correctif avait déjà été appliqué aux autres plateformes dans le Hotfix 2 de la Mise à jour 1.4.1). [Switch 2] Plusieurs améliorations de la stabilité et réduction des plantages.

PlayStation [PS4] L'écran Dirigeant et Diplomatie ne se décale plus vers le bas en coupant les boutons lorsqu'il est ouvert depuis le menu radial.



Source : Firaxis