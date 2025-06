La mise à jour 1.2.2 de Civilization 7, hyper attendue par la communauté suite aux nombreux problèmes soulevés, est en ligne et elle corrige énormément de choses.

Pour le moment, les patchs visant à améliorer l'expérience Civilization 7 ne prennent toujours pas auprès des fidèles de la licence. Les évaluations sur Steam sont encore au plus bas avec 47% d'avis positifs sur 33 091 retours, tandis que seulement 38% des 1 498 des opinions publiées ces trente derniers jours sont dans le vert. Une catastrophe pour le studio qui n'arrive visiblement pas à convaincre les joueuses et joueurs de cet épisode. Afin de redresser la barre, une grosse mise à jour attendue est cependant disponible depuis peu. Voici tout ce qui change après installation.

Une mise à jour 1.2.2 pour sauver Civilization 7 ?

Même si Civilization 6 semble en prendre pour son grade ces derniers jours, c'est incomparable avec l'accueil réservé à Civilization 7 depuis la sortie. Le dernier opus de cette saga culte de stratégie semble complètement déconnecté de ses joueuses et joueurs qui peinent à adhérer à l'expérience, notamment en ce qui concerne le nouveau système des Âges, qui était censé réduire la micro-gestion et aider celles et ceux qui le voulaient à modifier leur stratégie en cours de route.

Pour tenter d'avancer dans le bon sens, Firaxis a déployé la mise à jour 1.2.2 qui est très conséquente avec une liste de changements longue comme le bras. « Nous avons travaillé à fond chez Firaxis pour mettre au point une mise à jour conséquente pour vous en juin, avec des fonctionnalités très attendues comme les grandes et immenses cartes, l'élargissement d'options de jeu avancées, et l'une des préférées de la communauté, la prise en charge du Steam Workshop. Cette mise à jour apporte également de nouvelles spécialisations de ville, des bonus de Cité-état, des croyances, des ajustements d'équilibrage, des améliorations de l'interface utilisateur et, bien sûr, un chien scout que l'on peut caresser ».

Attention à vos sauvegardes

Et effectivement, le studio de Civilization 7 ne s'est pas reposé sur ses lauriers lorsqu'on voit les notes de patch 1.2.2 à rallonge disponibles en anglais. Les développeurs ont eu à cœur d'apporter des nouveautés et des correctifs dans tout un tas de domaines, y compris en procédant à des modifications directement suggérées par la communauté. Avant l'installation, Firaxis a adressé des mises en garde, à commencer par d'éventuels soucis persistants au niveau des sauvegardes existantes. « Certaines nouvelles capacités ou effets pourraient ne pas apparaître avant le début d'une nouvelle partie ou le passage à l'Âge suivant de votre campagne actuelle. Pour une expérience optimale, nous vous recommandons de commencer une nouvelle partie ou de poursuivre votre partie actuelle jusqu'à l'Âge suivant ».

S'il a des bugs ou autres problèmes, Firaxis recommande de désactiver les mods Civilization 7, en attendant une compatibilité de ceux qui posent problème. Enfin, pour celles et ceux qui veulent terminer leur partie avec une sauvegarde actuelle, mais une version antérieure du jeu, rendez-vous dans l'espace bêta sur Steam.

Source : site officiel.