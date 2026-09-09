Pour les éditeurs, les anniversaires représentent toujours une belle opportunité de régaler les fans. Nintendo nous l’a prouvé hier avec son Direct dédié aux 40 ans de The Legend of Zelda, et 2K Games a fait de même ce week-end pour célébrer les 35 ans de Civilization. Un nouveau palier qui, pour Firaxis Games, fut alors l’occasion de faire un grand nombre d’annonces autour de Civilization 7. Parmi elles notamment : celle du lancement imminent de la mise à jour 1.5.0 du jeu, qui introduira une nouveauté réclamée par les fans depuis longtemps.

La mise à jour 1.5.0 de Civilization 7 arrivera très prochainement

En effet, dès la semaine prochaine, le jeu de stratégie 4X aura droit à une nouvelle mise à jour gratuite apportant un certain nombre d’améliorations au titre, mais surtout l’une des cartes les plus demandées par la communauté de Civilization 7 depuis sa sortie : la Terre TSL. « Bâtissez un empire capable de résister à l'épreuve du temps sur une immense carte conçue sur mesure, à l'image de notre planète », indique alors Firaxis à ce sujet, en expliquant que les joueurs pourront développer l’empire de leur civilisation dès l’Antiquité.

Et forcément, les réactions ne se sont alors pas fait attendre. « Allez, c'est parti ! La meilleure carte est de retour ! », se réjouit par exemple un fan, tandis qu'un autre affirme de son côté qu'il s'agit « d'une bonne raison pour commencer une autre campagne ». Et même si certains joueurs de Civilization 7 ne manquent pas de reprocher au studio d'avoir mis « un an et demi » à ajouter « quelque chose qui était déjà présent » auparavant, la nouvelle reste tout de même accueillie chaleureusement par une partie de la communauté du jeu.

En sachant que la mise à jour 1.5.0 ne s’arrêtera toutefois pas là, puisque l’une des autres nouveautés majeures mises en avant par le studio n’est autre qu’une amélioration de la génération de cartes, avec de nouvelles versions de Terra Incognita et Shuffle Maps qui offriront aux joueurs de Civilization 7 davantage d’aléatoire pour une plus grande rejouabilité encore. Enfin, une série d’ajustements supplémentaires seront aussi de la partie, avec, entre autres :

De nouvelles options permettant de dépenser de l’Influence pour rester en dehors des conflits de ses alliés

Un sélecteur radial pour calculer plus facilement les portées en cases

L’ajout de succès pour les dirigeants de la Collection de contenu

Et plus encore !

Ce n’est que le début

Et comme ne manque pas de le rappeler Firaxis : les festivités ne font que commencer. Après la mise à jour 1.5.0, qui sera lancée la semaine du 14 septembre 2026 sans plus de précision pour le moment, d’autres nouveautés arriveront également. Par exemple, le studio indique avoir commencé à travailler sur une nouvelle option qui permettra « d’introduire des mécaniques de libération » pour les joueurs de Civilization 7 qui auraient « déjà eu le sentiment que ‘Conserver’ ou ‘Raser’ n’était pas le bon choix pour une colonie conquise ».

Plus important encore, rappelons que la Pax West du week-end passé fut l’occasion d’en apprendre davantage sur ce qui nous attend à l’horizon 2027, à savoir de belles et grosses mises à jour ainsi qu’une extension payante :

Arc of Tomorrow, d’abord, prendra la forme d’une mise à jour majeure gratuite qui introduira l’Âge Atomique et de nouvelles mécaniques de gameplay au titre

Earthrise, ensuite, prendra la forme d’une extension payante qui emmènera les joueurs de Civilization 7 dans les confins du système solaire pour de nouvelles missions

Bref, autant dire que ce sont encore de bien belles heures de jeu qui attendent les fans, qui auront déjà de bonnes raisons d’y replonger dès la semaine prochaine. Pour rappel, le titre est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Source : Firaxis Games