Civilization 7 continue son chantier en profondeur. Après la récente mise à jour, une autre est déjà sur le point d'arriver. Cette fois encore, elle promet une fonctionnalité très attendue.

Tout n'a pas été rose pour Civilization 7 depuis son lancement, en février 2025. Les joueurs regrettaient certains choix de mécaniques qui, même si elles venaient trancher avec la formule classique, n'apportaient pas vraiment ce qu'ils espéraient. Conscient de la grogne qui règne au sein de la communauté, Firaxis s'attèle mois après mois à recomposer l'expérience à grands renforts de mises à jour. Une nouvelle vient justement de s'annoncer et elle va faire plaisir à beaucoup.

Map, multijoueur, DLC... Civilization 7 dévoile sa future mise à jour

La grosse mise à jour de mai avait enfin ajouté la nouveauté que tous les joueurs attendaient depuis le début. Mais Firaxis ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. D'ici à quelques jours, le studio proposera de passer à la version 1.4.1. Et pour l'occasion, il a encore prévu des nouveautés qui s'appuient sur les retours de la communauté.

Le premier élément mis en avant pour la mise à jour 1.4.1 de Civilization 7 est le multijoueur. En intégrant un système Hotseat, le jeu va enfin vous permettre de jouer à plusieurs en local. Ainsi, la partie se déroulera au tour par tour, comme un vrai jeu de plateau. Les participants n'auront qu'à se passer le clavier ou la manette pour effectuer leurs actions quand le moment sera venu. Certains internautes se disent déjà « ultra emballés »1, heureux de pouvoir rejouer comme ils le pouvaient sur Civ 6.

Ensuite, Civilization 7 profitera de sa mise à jour de juin pour offrir une nouvelle map de type archipel. Visiblement, Firaxis a été convaincu par les commentaires de joueurs qui pointaient du doigt le fait que celle déjà présente dans le jeu n'était pas assez variée et de proposait pas assez d'aléatoire dans sa construction. Si l'ancienne sera toujours disponible, la nouvelle devrait mieux répondre aux attentes.

Enfin, le troisième point de cette mise à jour de Civilization 7 concerne plusieurs système qui font partie intégrante du 4X. Le studio souhaite améliorer les mécaniques liées au bonheur, aux gouvernements ainsi qu'aux célébrations. Reste à voir si ce sera concluant une fois en jeu. Sans compter les différents bugs que le patch viendra évidemment corriger.

© 2K / Firaxis Games.

Le studio a même une dernière surprise pour accompagner l'annonce de la version 1.4.1. Un nouveau DLC payant du nom de Brush & Blade Collection arrive également, venant enrichir l'expérience avec les peuples du Japon et de la Corée. Tout cela arrivera sous peu, Civilization 7 devant profiter du déploiement le 22 juin 2026.