Depuis sa sortie en février 2025, Civilization 7 a malheureusement froissé de nombreux vétérans de la franchise avec d'une part des choix controversés, et de l'autre une richesse fatalement moins importante qu'un sixième épisode actif depuis plusieurs années. Au fil des mises à jour, Firaxis a tâché de corriger petit à petit le tir, avec la promesse d'en délivrer une qui remettrait en place une fonctionnalité historique demandée à cor et à cri par les habitués. Tout vient à point à qui sait attendre avec la tant attendue mise à jour « À l'Épreuve du Temps ».

Une mise à jour majeure de Civilization 7 qui a pris son Temps mais qui est enfin là

Cela a longtemps été un des plus gros points de friction pour les joueurs de la licence estampillée Sid Meier. Avec cette mise à jour, détaillée dans un article de blog, tout change pour Civilization 7. Désormais, vous pouvez jouer n'importe quelle civilisation en dehors de son âge d'or historique, c'est-à-dire la période où elle atteint son apogée. Au lieu de changer d'âge, vous pouvez choisir de poursuivre votre progression, même si l'option de changement d'âge reste disponible.

Les civilisations qui évoluent en dehors de leur âge d'apogée dans Civilization 7 seront désormais « À l'Épreuve du Temps ». Leur système repose sur deux piliers : les doctrines civiques et le syncrétisme. Chaque civilisation éprouvée dispose de son propre arbre de doctrines, dont une « véritablement unique » pour une civilisation spécifique et son âge d'apogée. Cette doctrine confère des traditions et d'autres effets qui renforcent l'identité de la civilisation de manière appropriée à cet âge. Une autre doctrine, basée sur les attributs de la civilisation, est également disponible. Enfin, une nouvelle doctrine civique permet le syncrétisme. Ce dernier consiste à « emprunter, affirmer ou intégrer des concepts, symboles ou pratiques d'une tradition à une autre », ce qui permet d'utiliser des idées d'autres civilisations.

Par ailleurs, cette mise à jour apporte deux autres nouveautés majeures. Les Triomphes remplacent les Voies Héritage. « Les Triomphes proposent un large éventail de défis optionnels liés aux six attributs principaux de Civilization 7 », explique l'article de blog, précisant qu'il existe des triomphes mineurs offrant des avantages immédiats, et des triomphes majeurs « nécessitant un investissement plus ciblé dans leurs systèmes associés et octroyant des Dévouements pour votre prochain Âge ». Enfin, les Victoires ont connu une importante refonte : chacune possède son propre score à accumuler pour être accomplie.

Source : Site officiel de Civilization