Sorti le 11 février 2025 et objet d'énormes attentes, Civilization 7 a malheureusement globalement déçu sa communauté. Presque dix ans après le sixième épisode de l'emblématique franchise 4X, le titre souffrait de plusieurs gros problèmes et manquait de fonctionnalités pour les vétérans. La situation ne s'est hélas guère améliorée au fil des mois et des mises à jour. Indirectement ou non, son studio Firaxis (également à l'origine d'autres jeux phares tels que XCOM 2 et Marvel's Midnight Suns) en a tristement payé le prix.

Situation de crise économique pour le studio derrière Civilization 7 ?

Après un lancement compliqué pour Civilization 7, les choses n'ont malheureusement pas pris la tournure escomptée par les développeurs au fil des mises à jour, de nombreux changements post-lancement ayant même régulièrement fait polémique auprès de la communauté. La situation risque d'aller de mal en pris, alors que nous apprenions cette semaine de nombreux départs forcés au sein de son studio, Firaxis. Plusieurs employés ayant travaillé sur Civilization 7 comme Emma Kidwell, scénariste, Matthew Davis, artiste des personnages en chef et Maya H, productrice, ont en effet annoncé leurs licenciements via leurs comptes LinkedIn respectifs.

Suite à ces annonces, un représentant de 2K a officiellement confirmé la mauvaise nouvelle pour les équipes de Firaxis et Civilization 7. « Nous avons procédé à une réduction des effectifs au sein de Firaxis Games, afin de restructurer et d'optimiser son processus de développement pour en améliorer l'adaptabilité, la collaboration et la créativité ». Si 2K n'a pas précisé le montant total des licenciements, il serait question de « douzaine d'employés » affectés. Il faudra donc attendre de plus amples informations pour faire davantage la lumière sur l'affaire.

Sans connaître le nombre exact de personnes touchées, ni les postes désormais vacants, difficile de savoir l'impact réel qu'auront ces licenciements sur Civilization 7 et les éventuels futurs projets de Firaxis. On peut toutefois estimer que cela risque d'engendrer des ralentissements sur le processus de mise à jour du titre, ainsi que le développement de potentiels contenus additionnels. Ce malgré la volonté alléguée de 2K, son éditeur, d'au contraire optimiser la chose... en supprimant plusieurs postes.

Source : LinkedIn