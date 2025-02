Humankind continue d’évoluer et cette fois, c’est la mécanique de guerre qui change radicalement. La dernière mise à jour, baptisée "Achilles", modifie en profondeur la manière dont les conflits se déroulent. Avec la sortie de Civilization 7, le jeu français continue de prouver sa valeur.

Civilization 7 a de la concurrence

Depuis son lancement, Humankind cherche à se démarquer de la saga de Firaxis, dont Civilization 7 qui vient justement de sortir. Son idée phare ? Permettre aux joueurs de mélanger différentes civilisations à chaque époque pour créer une culture unique. Un concept innovant, mais qui n’a pas suffi à faire l’unanimité, notamment à cause de certaines mécaniques encore perfectibles.

L’une des critiques les plus fréquentes concernait la gestion des guerres. Trop rigide, trop binaire, elle forçait parfois les joueurs à abandonner un conflit sans avoir d’autre choix. Amplitude Studios a entendu ces remarques et a décidé de revoir complètement le fonctionnement du soutien à la guerre, du score militaire et de la reddition. Jusqu’ici, le soutien à la guerre fonctionnait comme une barre de vie. Lorsqu’un empire atteignait zéro, il devait obligatoirement capituler. C’était frustrant et parfois irréaliste.

Avec cette mise à jour, cette mécanique fonctionne désormais comme une jauge d’endurance. Même si le soutien à la guerre tombe à zéro, les combats peuvent continuer, mais avec des conséquences majeures. L’instabilité grandit, des révoltes peuvent éclater et les ressources s’épuisent plus vite. Cela ajoute une nouvelle dimension stratégique. Jusqu’où êtes-vous prêt à aller pour éviter la défaite ? De quoi faire aussi bien que Civilization 7.

De gros changements

Autre changement important : les joueurs peuvent désormais refuser de se rendre, même avec un soutien militaire réduit à néant. Mais attention, ce choix a un prix. Refuser la reddition entraîne de lourdes pénalités. Moins de nourriture, une économie affaiblie, une industrie en difficulté… Votre société pourrait ne pas tenir longtemps dans cet état. Il faudra donc peser le pour et le contre avant de prendre une décision.

Selon Amplitude Studios, ces changements permettent aux joueurs de mieux gérer la diplomatie et les conflits, en ajoutant une touche de réalisme et de profondeur. Avec ces nouveautés, Humankind se rapproche encore plus d’une véritable simulation historique. Les guerres ne sont plus de simples duels chiffrés, mais des événements aux conséquences durables. Pour ceux qui cherchent une alternative à Civilization 7, encore en plein ajustement après un lancement mitigé, Humankind devient une option très intéressante. Cette refonte du système militaire pourrait bien convaincre ceux qui avaient mis le jeu de côté.

Source : Amplitude