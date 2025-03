La première grande mise à jour de Civilization 7 est enfin disponible. Ce patch 1.1.0 apporte de nombreux ajustements pour améliorer l’équilibre du jeu. Mais ce n’est pas tout ! Il introduit aussi du contenu additionnel pour ceux qui souhaitent pousser l’expérience encore plus loin.

Civilization 7 s'améliore

Les développeurs de Civilization 7 ont écouté la communauté et apporté plusieurs changements importants. La victoire par la Société Géographique, parfois jugée trop rapide ou déséquilibrée, a été revue. Désormais, les unités d’exploration coûtent plus cher, ce qui ralentit les stratégies basées sur une ruée en début de partie. Moins d’artefacts apparaissent sur chaque continent, rendant la compétition plus intense. Une nouvelle mécanique permet aussi d’obtenir des artefacts en étudiant les Merveilles Naturelles, ajoutant ainsi une nouvelle couche stratégique. Enfin, il sera possible de gagner des artefacts supplémentaires en fin de partie grâce à une nouvelle avancée dans l’arbre des doctrines. L’objectif est clair : rendre cette victoire plus équilibrée, tout en gardant du plaisir et du défi pour les joueurs qui misent sur la culture.

Bonne nouvelle pour les joueurs Civilization 7 sur console ! Plusieurs corrections déjà disponibles sur PC sont désormais appliquées sur toutes les plateformes. Cela garantit une expérience plus fluide et homogène, peu importe le support. Autre point essentiel : le crossplay est de retour. Que vous jouiez sur PC, PlayStation, Xbox ou Switch, vous pourrez désormais affronter ou coopérer avec des amis, sans restriction de plateforme. Une fonctionnalité très attendue qui améliore grandement le mode multijoueur.

Un premier DLC qui enrichit encore l’expérience

Cette mise à jour de Civilization 7 ne se limite pas aux ajustements techniques. Elle marque aussi l’arrivée du premier pack de contenu additionnel : Crossroads of the World. Ce DLC ajoute deux nouvelles civilisations, chacune avec un style de jeu unique. La Grande-Bretagne (époque moderne) mise sur son économie et son expansion. Grâce à sa production optimisée et sa flotte puissante, elle domine les mers et l’industrie. De son côté, Carthage (époque antique) propose une approche radicalement différente. Cette civilisation ne peut posséder qu’une seule ville, mais compense par une puissance économique et militaire redoutable. Chaque fois qu’elle crée un colon ou un marchand, elle en reçoit un second gratuitement, renforçant ainsi son influence sur la carte.

En plus de ces nouvelles nations, le DLC Civilization 7 introduit un personnage emblématique : Ada Lovelace. Cette pionnière de l’informatique offre des bonus scientifiques et culturels, parfaits pour ceux qui veulent prendre de l’avance technologiquement tout en influençant les autres civilisations. Enfin, quatre nouvelles Merveilles Naturelles font leur apparition. Mont Fuji, Machapuchare, Vinicunca et Vihren enrichissent le paysage et offrent des bonus uniques.

Source : Firaxis