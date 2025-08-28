Civilization 7 pourrait bien proposer un changement majeur, capable de transformer totalement la façon de jouer. Tout cela se dévoile dans une toute nouvelle vidéo.

Depuis son lancement, Civilization 7 fait beaucoup parler avec son système de transitions d’ère. Ce mécanisme inédit, qui pousse les joueurs à changer de civilisation à chaque époque, a divisé la communauté. Certains y voient une vraie bouffée d’air frais, d’autres regrettent une perte de continuité. Pour calmer le jeu, Firaxis avait déjà ajouté deux options : Regroupement, pour ceux qui aiment l’approche originale, et Continuité, qui permet de garder une partie de ses acquis entre les âges. Mais le studio ne s’arrête pas là et explore désormais une piste beaucoup plus radicale.

Une rupture totale dans Civilization 7 ?

Dans une nouvelle vidéo Civilization 7, le directeur créatif Ed Beach a expliqué que l’équipe teste une troisième variante, baptisée provisoirement Effondrement (Collapse en anglais). Son principe : rendre les transitions encore plus dures, presque comme si l’on repartait de zéro à chaque changement d’ère.

Il s’agit encore d’une expérimentation. Firaxis veut s’assurer que cette mécanique reste amusante et cohérente avant de penser à l’intégrer officiellement. Mais le simple fait d’évoquer cette idée montre que le studio continue d’oser et de chercher de nouvelles manières de renouveler la série avec Civilization 7.

Une mise à jour 1.2.4 déjà disponible

En attendant, les joueurs peuvent déjà profiter de la mise à jour 1.2.4, déployée sur PC. Elle améliore l’ergonomie autour des transitions d’ère. Désormais, ce choix ne se cache plus dans les menus avancés : il apparaît aux côtés des réglages essentiels comme la difficulté ou la vitesse de jeu.

Autre nouveauté pratique sur Civilization 7 : ces paramètres sont désormais mémorisés d’une partie à l’autre. Finies les mauvaises surprises au lancement d’une nouvelle campagne. Le patch corrige aussi un bug agaçant qui faisait parfois disparaître les clics de souris, ainsi que quelques problèmes mineurs.

Ces évolutions traduisent bien le dilemme de Civilization 7. Le système d’âges est audacieux et casse la routine, mais il ne plaît pas à tout le monde. Avec Regroupement, Continuité et peut-être bientôt Effondrement, Firaxis essaie de trouver le juste milieu. L’idée est claire : offrir plus de liberté aux joueurs tout en assumant cette nouvelle direction.

On ne sait pas encore si l’option “Effondrement” arrivera vraiment dans le jeu. Mais cette annonce montre que Firaxis écoute attentivement sa communauté et n’hésite pas à ajuster le tir. Avec le temps, Civilization 7 pourrait bien devenir l’épisode le plus modulable de la série, capable de satisfaire à la fois les curieux et les puristes.